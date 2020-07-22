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В России разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции
Пермская компания IT-Rev разработала приложение для соблюдения социальной дистанции: оно оповещает владельца смартфона о людях, которые находятся на расстоянии... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:34
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции

03:51 22.07.2020 (обновлено: 15:34 22.07.2020)
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пермская компания IT-Rev разработала приложение для соблюдения социальной дистанции: оно оповещает владельца смартфона о людях, которые находятся на расстоянии до двух метров, рассказали РИА Новости в компании.
Приложение Human Radar работает по принципу радара, отслеживая в фоновом режиме смартфоны и гаджеты в радиусе до восьми метров.

"В случае контакта с человеком в радиусе до двух метров встроенный счетчик фиксирует ситуацию. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта", — сообщили в компании.

Основатель IT-Rev Антон Данюшин напомнил, что соблюдение социальной дистанции — важный инструмент в борьбе с распространением коронавируса. Он отметил, что оценить при этом необходимое расстояние на глаз может быть сложно.
"Мы не нашли существующих аналогов, поэтому решили автоматизировать этот процесс, максимально упростив его. И добавили счетчик: он позволит самостоятельно оценить степень риска", — добавил Данюшин. В течение года в приложение планируется добавить карту контактов, а также функцию семейного контроля с информацией о контактах всех членов семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
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