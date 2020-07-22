https://ria.ru/20200722/1574686324.html
Исследование показало, где россияне планируют провести отпуск
Подавляющее большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине, самыми популярными направлениями они назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:49
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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