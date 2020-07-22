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Исследование показало, где россияне планируют провести отпуск
Подавляющее большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине, самыми популярными направлениями они назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:49
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Исследование показало, где россияне планируют провести отпуск

03:49 22.07.2020
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине, самыми популярными направлениями они назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.
"По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей", - отмечается в исследовании.
В открытом вопросе предлагалось уточнить, в какие города отправятся жители России. Самыми популярными ответами стали города Крыма — их указали 12% опрошенных. 9% отправятся в путешествие в Санкт-Петербург, а 8% — в Сочи или Адлер,
В рейтинг популярных направлений также вошла Москва — там отпуск планируют 7% респондентов. 4% участников исследования отправятся отдыхать в Анапу, 3% — в Краснодар.
Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию (3%), Минск (2%), Таиланд (2%). Остальные 50% участников опроса отмечали другие города в России и других странах.
Молодые люди отдыхают на строящейся набережной возле парка Заречный в Тюмени
20 июля, 08:35
Курорт, дача или поход? Россияне поделились планами на отпуск в этом году
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