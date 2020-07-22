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Похудевший Буйнов напугал подписчиков фотографией после операции
Певец Александр Буйнов опубликовал в своем Instagram фотографии после операции, чем вызвал беспокойство подписчиков. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:47
россия
шоу-бизнес
лолита милявская
игорь крутой
александр буйнов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, шоу-бизнес, лолита милявская, игорь крутой, александр буйнов

Похудевший Буйнов напугал подписчиков фотографией после операции

03:47 22.07.2020
30598
© РИА НовостиАлександр Буйнов
Александр Буйнов
© РИА Новости
Александр Буйнов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Певец Александр Буйнов опубликовал в своем Instagram фотографии после операции, чем вызвал беспокойство подписчиков.
На снимках певец запечатлен в больничной палате, при этом на нем можно увидеть пластыри и повязки. По словам артиста, "случилось то, что случилось".
"А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого", - написал Буйнов.
В комментариях к посту подписчики певца пожелали ему скорейшего выздоровления, слова поддержки также высказали звезды отечественного шоу-бизнеса.
"Поправляйтесь, Александр! Крепкого здоровья Вам и вашим близким!" – написал пользователь neymarnjr.
"Саня! Выздоравливай!" – пожелала певица Лолита Милявская.
"Не болей!" – добавил композитор Игорь Крутой.
При этом многие комментаторы предположили, что Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря.
"Желчный удалили?" – спросила lenulehcka.
"Желчный удалили, наверняка", - указала yaso_chka.
"Камни... В желчном", - написала arinalazareva23.
В апреле 2011 года Буйнов перенес операцию по удалению опухоли в московском онкологическом центре имени Блохина.
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РоссияШоу-бизнесЛолита МилявскаяИгорь КрутойАлександр Буйнов
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