Похудевший Буйнов напугал подписчиков фотографией после операции

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Певец Певец Александр Буйнов опубликовал в своем Instagram фотографии после операции, чем вызвал беспокойство подписчиков.

На снимках певец запечатлен в больничной палате, при этом на нем можно увидеть пластыри и повязки. По словам артиста, "случилось то, что случилось".

"А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого", - написал Буйнов.

В комментариях к посту подписчики певца пожелали ему скорейшего выздоровления, слова поддержки также высказали звезды отечественного шоу-бизнеса.

"Поправляйтесь, Александр! Крепкого здоровья Вам и вашим близким!" – написал пользователь neymarnjr.

При этом многие комментаторы предположили, что Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря.

"Желчный удалили?" – спросила lenulehcka.

"Желчный удалили, наверняка", - указала yaso_chka.

"Камни... В желчном", - написала arinalazareva23.