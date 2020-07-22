Вирусолог назвал сроки начала массового производства вакцины от COVID-19

"Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", — сказал агентству Волчков.