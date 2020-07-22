Вирусолог назвал сроки начала массового производства вакцины от COVID-19

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Массовое производство вакцины от вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 в России начнется не раньше, чем через полгода, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
Ранее в Минобороны России сообщили, об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины на добровольцах. Исследование проводилось на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
"Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", — сказал агентству Волчков.
Эксперт подчеркнул, что самое сложное – организовать и запустить промышленное производство вакцины. Вероятно, для этого потребуется создать новую инфраструктуру, но пока о строительстве дополнительных производственных мощностей не сообщалось, отметил ученый.
"Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят", — добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российское руководство и организации здравоохранения уже налаживают процесс масштабирования производства вакцины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
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