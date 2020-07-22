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Эксперты рассказали о падении экспорта из России "карантинной весной"
Падение экспорта из России за три месяца "карантинной весны" составило 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75 миллиардов долларов – это... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:41
россия
экономика
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россия, экономика

Эксперты рассказали о падении экспорта из России "карантинной весной"

03:41 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Падение экспорта из России за три месяца "карантинной весны" составило 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75 миллиардов долларов – это стало максимальным падением за пять лет, при этом вырос экспорт драгметаллов и продовольствия, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В России за период "карантинной весны" (март, апрель и май 2020 года) экспорт товаров сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75 миллиардов долларов, что стало максимальным падением за последние пять лет", - отметили авторы исследования.
В то же время такая динамика экспорта в весенний период лучше показателей 2015 года, когда оборот упал на 32% в долларовом выражении. "При этом в тот период такое падение было связано, прежде всего, с обвалом курса рубля, существенно более масштабным по сравнению с произошедшим этой весной. До 2015 года серьезное падение экспорта происходило лишь в кризисном 2009 году", - объясняют экономисты.
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В исследуемый период снизился экспорт всех укрупненных товарных категорий, за исключением двух. Более чем вдвое вырос экспорт драгоценных камней, драгметаллов и изделий из них – за три месяца он составил 6,2 миллиарда долларов. А экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья вырос на 24%, до 6,9 миллиарда долларов.
Поставки за рубеж ключевых для России топливно-энергетических товаров снизились почти в два раза в стоимостном выражении (минус 44%, до 37,7 миллиарда долларов), что объясняется снижением спроса на энергоносители и падением цен на нефть. Весной 2020 года доля нефти, газа и других сырьевых товаров упала ровно до половины от всего экспорта, в то время как годом ранее она составляла 62%, отметили в FinExpertiza.
Значительно просел экспорт еще одной весомой товарной категории – металлов и изделий из них (минус 22%, до 7,9 миллиарда долларов), а также машин, оборудования и транспортных средств (минус 17%, до 5,1 миллиарда долларов), продукции химпрома (снижение на 14%, до 5,8 миллиарда долларов).
"Российский экспорт за коронавирусную весну ожидаемо снизился в связи с глобальным падением спроса. … По мере снятия экономических ограничений, открытия зарубежных рынков и перезапуска мировых экономик российский экспорт будет восстанавливаться, однако его структура может претерпеть существенные изменения. В частности, пока не до конца ясно, потребуется ли миру так много углеводородов и топлива, как раньше", – комментирует ситуацию президент FinExpertiza Елена Трубникова.
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