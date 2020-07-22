https://ria.ru/20200722/1574686037.html
Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:37
2020-07-22T03:37
республика саха (якутия)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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республика саха (якутия), общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске посадки на мель судов, осуществляющих северный завоз по рекам Якутии
, из-за интенсивно падающих уровней воды.
"Уровни воды ниже отметок, лимитирующих судоходство, достигли на реке Вилюй у гидропостов Сунтар и Верхневилюйск, на реке Марха и на реке Яна у гидропоста Нижнеянск. Повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с посадкой судов, осуществляющих северный завоз, на мели и отмели", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что на реках Якутии продолжается снижение уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров в сутки, а в нижнем течении Лены — от 30 до 60 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.