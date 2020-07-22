Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии

"Уровни воды ниже отметок, лимитирующих судоходство, достигли на реке Вилюй у гидропостов Сунтар и Верхневилюйск, на реке Марха и на реке Яна у гидропоста Нижнеянск. Повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с посадкой судов, осуществляющих северный завоз, на мели и отмели", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что на реках Якутии продолжается снижение уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров в сутки, а в нижнем течении Лены — от 30 до 60 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.