Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574685939.html
Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
Около четверти россиян (23%) готовы подрабатывать, чтобы позволить себе крупную покупку, пятая часть (19%) готова взять кредит или микрозайм, показало... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:30
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg
https://ria.ru/20200519/1571690398.html
https://ria.ru/20200427/1570605342.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_dfa2a559d677da554bdd44e6efd287eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_005781815f01b1e43bae68a81795233a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки

03:30 22.07.2020
156
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Около четверти россиян (23%) готовы подрабатывать, чтобы позволить себе крупную покупку, пятая часть (19%) готова взять кредит или микрозайм, показало исследование аналитического центра "Авито Работа", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, как они будут собирать деньги на крупную покупку, большинство респондентов отметили, что будут копить с зарплаты (61%), около четверти – найдут подработку (23%), пятая часть – возьмет кредит или микрозайм (19%), наименьшая доля готовы просить взаймы у родственников (15%) и друзей (6%).
При этом доля людей, готовых найти подработку, чтобы накопить на крупную покупку (более 30 тысяч рублей) среди молодежи 18-24 лет, выше, чем в других возрастных категориях, как и готовность воспользоваться помощью родственников (19%). Среди респондентов в возрастных группах старше 25 лет готовы подрабатывать не более четверти (25%), а люди в возрасте от 55 лет чаще других берут для крупных покупок кредиты и микрозаймы (27%).
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
19 мая, 17:35Ленинградская область
Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии
Среди совершивших крупную покупку за последний год (66%), треть (29%) воспользовались помощью членов семьи, а 26% - взяли кредит или микрозайм, отмечается в исследовании. Чаще всего (39%) речь шла о покупке крупной бытовой техники, около трети (32%) приобрели цифровую технику, еще 15% оплатили путешествие, 14% купили автомобиль.
Больше всего респондентов, которым хватает на крупные покупки доходов от постоянной работы, в Северо-Западном федеральном округе (51%), а меньше всего - в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (35%). При этом в Сибири и Дальнем Востоке меньше всего людей, которые искали подработку (5%). Респонденты из этих регионов чаще брали кредиты и микрозаймы (40%). Популярнее всего подработка в Северо-Кавказском федеральном округе: там 10% опрошенных уже совершали крупные покупки на доходы от подработки, а 30% намерены это делать при возникновении необходимости.
В Уральском федеральном округе меньше всего тех, кто планирует крупные покупки с основной зарплаты (51%), зато там больше всего полагаются на помощь друзей - в случае необходимости у них возьмут в долг 15% респондентов. К родственникам при необходимости более склонны обращаться респонденты из Южного федерального округа (18%).
Исследование проводилось с 13 по 15 июля 2020 года среди 10 тысяч респондентов старше 18 лет со всей России.
Курьер службы доставки Яндекс.Еда
27 апреля, 03:35Распространение нового коронавируса
Треть россиян нашли подработку во время карантина, показало исследование
000003
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Автомат по продаже проездных билетов
Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
Река
Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
Боевая робототехническая платформа Маркер
Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
Американский полицейский
Полиция Чикаго сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе
Милана Семенькова из Калининграда
Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
Смартфон
В России разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции
Мультфильм Умка
"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
Багаж возле трапа самолета
Исследование показало, где россияне планируют провести отпуск
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Мексика
В Мексике число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог назвал сроки начала массового производства вакцины от COVID-19
Александр Буйнов
Похудевший Буйнов напугал подписчиков фотографией после операции
Сотрудники правоохранительных органов США
СМИ: не менее 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго
Гусеничная автономная платформа Маркер
Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
00:12Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории
00:10Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
Лента новостейМолния