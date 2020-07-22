Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экологи предложили главе Минтранса Экологи предложили главе Минтранса Евгению Дитриху ввести в России "зеленые проездные", которые можно будет получить в обмен на сданные отходы, пригодные к переработке, соответствующее письмо было направлено за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

"Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в стратегию развития общественного транспорта до 2030 года в части введения единого проездного билета со специальной маркировкой "Зеленый проездной", - говорится в письме (есть у РИА Новости).

В рамках инициативы общественники предлагают ввести льготные тарифы для владельцев "умных проездных" в соотношении со сданными видами твердых коммунальных отходов и их массой или количеством, пригодными для дальнейшей переработки. Такие билеты, по мнению авторов инициативы, должны будут иметь идентификаторы, срок действия и цифровую защиту.

В качестве отходов, в обмен на которые можно было бы выдавать такие проездные, экологи предлагают полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД и ПВД), ПЭТ (полиэтилентерефталат), макулатуру, использованные АКБ (аккумуляторы). По мнению авторов, можно было бы также обсудить установку доступных фандоматов (аппаратов для приема упаковки) на остановках общественного транспорта, вокзалах и в аэропортах. Сам проездной билет также следует изготавливать из переработанных материалов, считают общественники.