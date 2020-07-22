Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экологи предложили главе Минтранса Евгению Дитриху ввести в России "зеленые проездные", которые можно будет получить в обмен на сданные отходы, пригодные к переработке, соответствующее письмо было направлено за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.
"Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в стратегию развития общественного транспорта до 2030 года в части введения единого проездного билета со специальной маркировкой "Зеленый проездной", - говорится в письме (есть у РИА Новости).
В рамках инициативы общественники предлагают ввести льготные тарифы для владельцев "умных проездных" в соотношении со сданными видами твердых коммунальных отходов и их массой или количеством, пригодными для дальнейшей переработки. Такие билеты, по мнению авторов инициативы, должны будут иметь идентификаторы, срок действия и цифровую защиту.
В качестве отходов, в обмен на которые можно было бы выдавать такие проездные, экологи предлагают полиэтилен низкого и высокого давления (ПНД и ПВД), ПЭТ (полиэтилентерефталат), макулатуру, использованные АКБ (аккумуляторы). По мнению авторов, можно было бы также обсудить установку доступных фандоматов (аппаратов для приема упаковки) на остановках общественного транспорта, вокзалах и в аэропортах. Сам проездной билет также следует изготавливать из переработанных материалов, считают общественники.
"Со своей стороны общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" готова принять самое активное участие во всех этапах подготовки, исполнения и общественного контроля за настоящей инициативой. Мы имеем обширный опыт, связанный с акциями в нише экологического просвещения: федеральный проект "Разделяй и Умножай", работающий с детьми и молодежью, накопил достаточную методологическую и эмпирическую базу для грамотных коммуникаций с любой аудиторией", - говорится в письме.