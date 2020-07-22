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Новое оружие России
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Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:30
новое оружие россии
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским

03:24 22.07.2020 (обновлено: 17:30 22.07.2020)
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© РИА Новости / Иван СураевБоевая робототехническая платформа "Маркер"
Боевая робототехническая платформа Маркер
© РИА Новости / Иван Сураев
Боевая робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем позволит исключить применение вреда мирному населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПО "Андроидная техника" - разработчике комплекса.
"Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас "Маркер" представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.
Экспериментальная роботизированная платформа "Маркер" впервые публично была представлена в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.
Гусеничная автономная платформа Маркер
21 апреля, 10:03
Разработка и испытания боевого робота "Маркер" завершатся в 2021 году
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Новое оружие РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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