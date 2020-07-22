Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским

"Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.