СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими

МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Тела 9 из 11 солдат, пропавших в результате крушения вертолета марки Sikorsky UH-60L Black Hawk на реке Инирида в районе заповедника Нукак в Тела 9 из 11 солдат, пропавших в результате крушения вертолета марки Sikorsky UH-60L Black Hawk на реке Инирида в районе заповедника Нукак в Колумбии , были обнаружены в результате поисковой операции, сообщило издание Tiempo

"Источники в вооруженных силах сообщили, что девять человек из числа пропавших были найдены мертвыми", - говорится в материале издания.

На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены и ранее доставлены в госпитали, в районе развернута операция по поиску остальных пропавших военнослужащих.