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СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
Тела 9 из 11 солдат, пропавших в результате крушения вертолета марки Sikorsky UH-60L Black Hawk на реке Инирида в районе заповедника Нукак в Колумбии, были... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:50
sikorsky uh-60 black hawk
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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sikorsky uh-60 black hawk, колумбия, в мире

СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими

03:22 22.07.2020 (обновлено: 03:50 22.07.2020)
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© AP Photo / Brennan LinsleyВертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
© AP Photo / Brennan Linsley
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk. Архивное фото
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Тела 9 из 11 солдат, пропавших в результате крушения вертолета марки Sikorsky UH-60L Black Hawk на реке Инирида в районе заповедника Нукак в Колумбии, были обнаружены в результате поисковой операции, сообщило издание Tiempo.
"Источники в вооруженных силах сообщили, что девять человек из числа пропавших были найдены мертвыми", - говорится в материале издания.
На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены и ранее доставлены в госпитали, в районе развернута операция по поиску остальных пропавших военнослужащих.
Поисково-спасательной операцией на месте крушения лично руководит командующий вооруженными силами Колумбии генерал Луис Наварро. По его словам, в этой местности проходит операция против осколков организованной преступной группы, "Первого фронта", которым руководит Иван Мордиско - это наркоторговцы, которые также занимаются бандитизмом в этой части страны.
Вертолет
21 июля, 01:39
В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета
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