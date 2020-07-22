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В Подмосковье локализовали пожар на складе
Склад загорелся в Московской области, возгорание локализовано на всей его площади, которая составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье локализовали пожар на складе

03:11 22.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Склад загорелся в Московской области, возгорание локализовано на всей его площади, которая составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
Пожар произошел в Ленинском городском округе Подмосковья на улице Южная промзона, 8.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада и возгорание по всей площади. Строения цельнометаллическое, размером 50 на 30 метров. В 2.04 локализация на площади 1500 квадратных метров ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, людей внутри не было, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 89 человек и 28 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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