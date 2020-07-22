В Подмосковье локализовали пожар на складе

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада и возгорание по всей площади. Строения цельнометаллическое, размером 50 на 30 метров. В 2.04 локализация на площади 1500 квадратных метров ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, людей внутри не было, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 89 человек и 28 единиц техники.