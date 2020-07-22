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В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:13
россия
фонд перспективных исследований
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, фонд перспективных исследований, экономика

В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

03:09 22.07.2020 (обновлено: 03:13 22.07.2020)
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© Фото : пресс-служба Фонда перспективных исследованийАвиадвигатель, напечатанный на 3D-принтере впервые испытан в России
Авиадвигатель, напечатанный на 3D-принтере впервые испытан в России
© Фото : пресс-служба Фонда перспективных исследований
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"В Татарстане на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Эта силовая установка с тягой 22 кгс (килограмм-сила) разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ при участии АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова", - сказали в пресс-службе.
В прошлом декабре ФПИ сообщал об успешных стендовых испытаниях малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных с помощью 3D-печати.
В ФПИ пояснили, что в качестве летающей лаборатории для испытаний нового двигателя использовался легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова". Размах крыла беспилотника составляет 3 метра, взлетная масса - 40 килограммов с учетом массы полезной нагрузки до 10 килограммов.
"Во время первого испытательного полета аппарат по заданной программе прошел в режиме автопилота по точкам маршрута на высоте до 170 метров, достигнув максимальной путевой скорости в 154 километра в час, после чего совершил успешную посадку. Максимальные обороты двигателя составили 101600 оборотов в минуту, рабочие - 58000 оборотов в минуту", - сообщили в фонде.
Уточняется, что время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить в 20 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства.
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В ходе реализации проекта разработана, изготовлена и испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс. Начало серийного производства силовых установок запланировано на 2021-2022 годы с учетом завершения стадии опытно-конструкторских работ в интересах государственного оборонного заказа.
Совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" по разработке материалов нового поколения для аддитивных технологий изготовления конструктивных элементов авиационных и ракетных двигателей стартовал в ноябре 2015 года. В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и газотурбинных установок промышленного назначения методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов. Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%.
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22887215
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РоссияФонд перспективных исследованийЭкономика
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