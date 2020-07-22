В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера

"Хотя совет готовится к возобновлению работы... слушания относительно господина Оберлендера на данный момент не назначены", - сказала Пейп.

СК пока не получил запрос от Германии по Оберлендеру

СК пока не получил запрос от Германии по Оберлендеру

По данным следствия, 11-12 августа 1942 года зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД под предлогом переселения вывезли в район поселка Змиевская балка не менее 27 тысяч человек, которых затем расстреляли.