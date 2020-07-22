https://ria.ru/20200722/1574685469.html
В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
Иммиграционные власти Канады намерены возобновить прерванные из-за пандемии коронавируса слушания в сентябре, но по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:03
2020-07-22T03:03
гельмут оберлендер
канада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гельмут оберлендер, канада, в мире
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости.
Иммиграционные власти Канады
намерены возобновить прерванные из-за пандемии коронавируса
слушания в сентябре, но по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера
слушания пока не назначены, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
IRB - независимый административный трибунал Канады, принимающий решение по иммиграционным делам.
"Хотя совет готовится к возобновлению работы... слушания относительно господина Оберлендера на данный момент не назначены", - сказала Пейп.
Планируется, что слушания не возобновятся ранее 14 сентября, говорится на сайте совета.
Адвокат Оберлендера не ответил на запрос РИА Новости.
Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области
в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.
По данным следствия, 11-12 августа 1942 года зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД под предлогом переселения вывезли в район поселка Змиевская балка не менее 27 тысяч человек, которых затем расстреляли.
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР
нацистского подразделения, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске
и другие преступления.
Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине
, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя
.