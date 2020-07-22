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В Черногории объявили эпидемию COVID-19
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
черногория
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, черногория, в мире

В Черногории объявили эпидемию COVID-19

02:48 22.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости, заявил кабмин.
Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил вечером во вторник , что за прошедшие сутки протестированы 612 человек, из них у 98 - положительный тест на коронавирус. Умерших за последние 24 часа не было, всего с момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек, в стране 1920 активных больных.
"На всей территории Черногории провозглашается эпидемия инфекционной болезни COVID-19. Меры, вступающие в силу завтра (в среду): обязательное ношение масок на открытом воздухе и в помещениях, включая детей старше семи лет. Массовые собрания - максимально 40 человек на открытом пространстве, 20 в помещениях", - сообщило правительство в Twitter.
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До 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других семейных торжеств. До 30 августа продлен запрет на живую музыку в развлекательных заведениях. По разным регионам ограничено рабочее время кафе и ресторанов, а в Рожае, на севере страны, сокращен ранее введенный комендантский час.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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