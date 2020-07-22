В Черногории объявили эпидемию COVID-19

"На всей территории Черногории провозглашается эпидемия инфекционной болезни COVID-19. Меры, вступающие в силу завтра (в среду): обязательное ношение масок на открытом воздухе и в помещениях, включая детей старше семи лет. Массовые собрания - максимально 40 человек на открытом пространстве, 20 в помещениях", - сообщило правительство в Twitter.

До 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других семейных торжеств. До 30 августа продлен запрет на живую музыку в развлекательных заведениях. По разным регионам ограничено рабочее время кафе и ресторанов, а в Рожае, на севере страны, сокращен ранее введенный комендантский час.

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.