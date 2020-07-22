https://ria.ru/20200722/1574685260.html
Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
Группа вооруженных людей вторглась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро, намереваясь вывезти с взлетной полосы упавший воздушный шар,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:43
2020-07-22T02:43
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156345/46/1563454609_0:65:3000:1753_1400x0_80_0_0_1b5d770b1bc6291eb8b4cbce16ac27ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июл - РИА Новости.
Группа вооруженных людей вторглась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро
, намереваясь вывезти с взлетной полосы упавший воздушный шар, открыла стрельбу и скрылась на лодке, сообщила Федеральная полиция Бразилии
.
"Дерзость этих лиц была столь велика, что помимо нескольких транспортных средств, которые вторглись в аэропорт, они использовали лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией", - говорится в сообщении, которое цитирует издание Globo.
По информации СМИ, в ночь на вторник на летное поле упал 18-метровый беспилотный воздушный шар, после чего злоумышленники на автомобилях и мотоциклах попытались вывезти его, однако встретили сопротивление со стороны служб охраны и вынуждены были скрыться на лодке. Двое участников инцидента арестованы.
По информации управляющей компании аэропорта, работа воздушной гавани не была затронута, администрация сотрудничает с полицией в изучении записей с камер наблюдения.
Запуск больших беспилотных воздушных шаров устраивают в Бразилии во время народных праздников. Он запрещен законом, поскольку представляет опасность для авиации и окружающей среды - падение шара с работающей горелкой может стать причиной пожара.