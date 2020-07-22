Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро

"Дерзость этих лиц была столь велика, что помимо нескольких транспортных средств, которые вторглись в аэропорт, они использовали лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией", - говорится в сообщении, которое цитирует издание Globo .

По информации СМИ, в ночь на вторник на летное поле упал 18-метровый беспилотный воздушный шар, после чего злоумышленники на автомобилях и мотоциклах попытались вывезти его, однако встретили сопротивление со стороны служб охраны и вынуждены были скрыться на лодке. Двое участников инцидента арестованы.