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Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
Группа вооруженных людей вторглась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро, намереваясь вывезти с взлетной полосы упавший воздушный шар,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:43
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро

02:43 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАэропорт в Рио-де-Жанейро
Аэропорт в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Аэропорт в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июл - РИА Новости. Группа вооруженных людей вторглась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро, намереваясь вывезти с взлетной полосы упавший воздушный шар, открыла стрельбу и скрылась на лодке, сообщила Федеральная полиция Бразилии.

"Дерзость этих лиц была столь велика, что помимо нескольких транспортных средств, которые вторглись в аэропорт, они использовали лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией", - говорится в сообщении, которое цитирует издание Globo.

По информации СМИ, в ночь на вторник на летное поле упал 18-метровый беспилотный воздушный шар, после чего злоумышленники на автомобилях и мотоциклах попытались вывезти его, однако встретили сопротивление со стороны служб охраны и вынуждены были скрыться на лодке. Двое участников инцидента арестованы.
По информации управляющей компании аэропорта, работа воздушной гавани не была затронута, администрация сотрудничает с полицией в изучении записей с камер наблюдения.
Запуск больших беспилотных воздушных шаров устраивают в Бразилии во время народных праздников. Он запрещен законом, поскольку представляет опасность для авиации и окружающей среды - падение шара с работающей горелкой может стать причиной пожара.
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Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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