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"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
Друг Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал в беседе с "МК" госпитализацию композитора. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:37
россия
юрий антонов
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РИА Новости
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60
россия, юрий антонов, общество

"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

02:35 22.07.2020 (обновлено: 02:37 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКомпозитор Юрий Антонов
Композитор Юрий Антонов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Композитор Юрий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Друг Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал в беседе с "МК" госпитализацию композитора.
"Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел... Уже забыл когда. Коронавирус же", - рассказал Ковалев.
Ранее "Пятый канал" сообщил о госпитализации Антонова в одну из московских клиник. По данным телеканала, у музыканта возникли проблемы со здоровьем из-за ноги, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, сейчас он находится в палате.
Антонов — автор песен "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Мое богатство" и других.
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте Россия молодая в акватории Ялты
19 февраля, 04:34
Биография Юрия Антонова
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РоссияЮрий АнтоновОбщество
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