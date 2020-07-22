"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Друг Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал в беседе с "МК" госпитализацию композитора.
"Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел... Уже забыл когда. Коронавирус же", - рассказал Ковалев.
Ранее "Пятый канал" сообщил о госпитализации Антонова в одну из московских клиник. По данным телеканала, у музыканта возникли проблемы со здоровьем из-за ноги, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, сейчас он находится в палате.
Антонов — автор песен "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Мое богатство" и других.
19 февраля, 04:34Биография Юрия Антонова