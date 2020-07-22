"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

"Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел... Уже забыл когда. Коронавирус же", - рассказал Ковалев.