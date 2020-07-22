Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, Мужчина, захвативший 13 заложников в автобусе в украинском Луцке, после целого дня переговоров сдался правоохранителям. Все заложники освобождены, никто из них не пострадал. Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе "теракт" и "захват заложников", ему грозит длительное тюремное заключение.

Переломный момент в операции по освобождению заложников наступил после выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским требования злоумышленника.

Переломный момент

Злоумышленник захватил автобус в центре Луцка около 9.25 мск. Он выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. В частности, мужчина требовал, чтобы президент Украины призвал граждан посмотреть фильм "Земляне", рассказывающий о проблеме насилия над животными.

Кроме того, захвативший заложников мужчина весь день не позволял правоохранителям передать еду и воду пассажирам автобуса, он также не выпускал их в туалет. Передать воду заложникам удалось лишь около 19.00 мск. В течение дня на месте происшествия изредка были слышны взрывы и выстрелы.

В переговоры со злоумышленником вступил президент Украины. Замглавы его офиса Кирилл Тимошенко заявил, что глава государства говорил с захватившим заложников мужчиной примерно 15 минут.

"Вы знаете, что у злоумышленника было требование, чтобы президент и другие лица опубликовали определенные посты. Президентом лично было принято решение выйти на связь с этим злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, в котором президент говорил, может, минут 15. В итоге президент уговорил его выпустить трех людей. Это были пожилая женщина, беременная и 15-летний парень", - сказал Тимошенко

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Президент выполнил требования

Спустя некоторое время Зеленский опубликовал в Facebook четырехсекундное видео, в котором выполнил требование злоумышленника и произнес фразу "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем".

"Президент решил опубликовать видео, которое вы видели, чтобы отпустить остальных заложников. Была выполнена договоренность, все прошло хорошо", - сказал Тимошенко.

Примерно в 21.40 (совпадает с мск) к автобусу с заложниками подъехал микроавтобус, из которого вышел спецназ. Тогда же из захваченного автобуса выбрался мужчина, предположительно нарушитель. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, отвели его немного в сторону, положили на землю и заломили руки за спиной. После этого из автобуса начали выходить заложники. В это же время около автобуса прогремел взрыв. Однако, как позднее уточнил глава МВД Арсен Аваков , взрыв использовали правоохранители для отвлечения внимания.

"Сотрудники центра специальных операций "А" СБУ (Службы безопасности Украины) совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами", - сообщила пресс-служба Службы безопасности в Telegram.

Зеленский поздравил всех с освобождением заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто пострадал в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в Telegram.

После освобождения заложников Зеленский удалил со своей страницы видео, публикации которого требовал злоумышленник.

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Неуравновешенная личность

Глава МВД после освобождения заложников заявил, что захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком.

"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков.

В свою очередь первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии.

"Но все ближе к концу он понимал, что мы выполняем наши обязанности, соответственно, фрагменты переговоров, некоторые психологические факторы сделали свое дело", - сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленнику проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения.

"Это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

Он полагает, что злоумышленник хотел прославиться.

Блеф и сообщники

Захвативший заложников заявлял, что в Луцке в людном месте заложено взрывное устройство, которое он может активировать в любой момент. Нарушитель также утверждал, что его смерть не исключит возможность взрыва.

Позднее Аваков заявил, что мужчина блефовал, никакого второго взрывного устройства полиция нигде не обнаружила.

Руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий заявил, что у захватчика были сообщники, некоторые уже задержаны.

В свою очередь Аваков уточнил, что один из сообщников задержан несколько часов назад в Харькове

"Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - добавил глава МВД.

Усиление мер безопасности

Национальная полиция Украины решила усилить меры безопасности в девяти регионах страны.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

В ведомстве отметили, что эти мероприятия проводятся, чтобы не допустить террористических проявлений.

"В центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты", - добавили в полиции.

Правоохранители также начали проверку документов у всех подозрительных лиц. Отмечается, что особое внимание полицейские обращают на подозрительные вещи и предметы, где могут размещаться взрывоопасные материалы.

Бессилие спецслужб

Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

"По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования", - сказал РИА Новости Гончаров.