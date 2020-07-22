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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Мужчина, захвативший 13 заложников в автобусе в украинском Луцке, после целого дня переговоров сдался правоохранителям. Все заложники освобождены, никто из них... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:57
захват заложников в луцке
арсен аваков
владимир зеленский
украина
в мире
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Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Спецназовцы штурмом взяли захватившего заложников в Луцке. Они положили его на землю и заломили руки. После этого из автобуса начали выходить заложники.
2020-07-22T02:30
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PT1M08S
Видеобращение Зеленского и кадры трех освобожденных заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке, записав видеообращение, в котором призывает всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Трех заложников удалось освободить.
2020-07-22T02:30
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захват заложников в луцке, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

02:30 22.07.2020 (обновлено: 02:57 22.07.2020)
11107
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший 13 заложников в автобусе в украинском Луцке, после целого дня переговоров сдался правоохранителям. Все заложники освобождены, никто из них не пострадал. Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе "теракт" и "захват заложников", ему грозит длительное тюремное заключение.
Переломный момент в операции по освобождению заложников наступил после выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским требования злоумышленника.

Переломный момент

Злоумышленник захватил автобус в центре Луцка около 9.25 мск. Он выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. В частности, мужчина требовал, чтобы президент Украины призвал граждан посмотреть фильм "Земляне", рассказывающий о проблеме насилия над животными.
Кроме того, захвативший заложников мужчина весь день не позволял правоохранителям передать еду и воду пассажирам автобуса, он также не выпускал их в туалет. Передать воду заложникам удалось лишь около 19.00 мск. В течение дня на месте происшествия изредка были слышны взрывы и выстрелы.
В переговоры со злоумышленником вступил президент Украины. Замглавы его офиса Кирилл Тимошенко заявил, что глава государства говорил с захватившим заложников мужчиной примерно 15 минут.
"Вы знаете, что у злоумышленника было требование, чтобы президент и другие лица опубликовали определенные посты. Президентом лично было принято решение выйти на связь с этим злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, в котором президент говорил, может, минут 15. В итоге президент уговорил его выпустить трех людей. Это были пожилая женщина, беременная и 15-летний парень", - сказал Тимошенко.

Президент выполнил требования

Спустя некоторое время Зеленский опубликовал в Facebook четырехсекундное видео, в котором выполнил требование злоумышленника и произнес фразу "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем".
"Президент решил опубликовать видео, которое вы видели, чтобы отпустить остальных заложников. Была выполнена договоренность, все прошло хорошо", - сказал Тимошенко.
Примерно в 21.40 (совпадает с мск) к автобусу с заложниками подъехал микроавтобус, из которого вышел спецназ. Тогда же из захваченного автобуса выбрался мужчина, предположительно нарушитель. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, отвели его немного в сторону, положили на землю и заломили руки за спиной. После этого из автобуса начали выходить заложники. В это же время около автобуса прогремел взрыв. Однако, как позднее уточнил глава МВД Арсен Аваков, взрыв использовали правоохранители для отвлечения внимания.
Президент Украины Владимир Зеленский
00:31
Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке
"Сотрудники центра специальных операций "А" СБУ (Службы безопасности Украины) совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами", - сообщила пресс-служба Службы безопасности в Telegram.
Зеленский поздравил всех с освобождением заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".
"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто пострадал в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в Telegram.
После освобождения заложников Зеленский удалил со своей страницы видео, публикации которого требовал злоумышленник.

Неуравновешенная личность

Глава МВД после освобождения заложников заявил, что захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком.
"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков.
В свою очередь первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии.
"Но все ближе к концу он понимал, что мы выполняем наши обязанности, соответственно, фрагменты переговоров, некоторые психологические факторы сделали свое дело", - сказал он.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленнику проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения.
"Это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne.
Он полагает, что злоумышленник хотел прославиться.
Захват заложников в Луцке
00:52
Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию

Блеф и сообщники

Захвативший заложников заявлял, что в Луцке в людном месте заложено взрывное устройство, которое он может активировать в любой момент. Нарушитель также утверждал, что его смерть не исключит возможность взрыва.
Позднее Аваков заявил, что мужчина блефовал, никакого второго взрывного устройства полиция нигде не обнаружила.
Руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий заявил, что у захватчика были сообщники, некоторые уже задержаны.
В свою очередь Аваков уточнил, что один из сообщников задержан несколько часов назад в Харькове.
"Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - добавил глава МВД.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Усиление мер безопасности

Национальная полиция Украины решила усилить меры безопасности в девяти регионах страны.
"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
В ведомстве отметили, что эти мероприятия проводятся, чтобы не допустить террористических проявлений.
"В центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты", - добавили в полиции.
Правоохранители также начали проверку документов у всех подозрительных лиц. Отмечается, что особое внимание полицейские обращают на подозрительные вещи и предметы, где могут размещаться взрывоопасные материалы.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 22:40
Аваков назвал захватившего заложников в Луцке неуравновешенным человеком

Бессилие спецслужб

Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования", - сказал РИА Новости Гончаров.
"Но это уже проблема политическая, а не украинских спецслужб, которые не смогли решить проблему", - добавил он.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 22:30
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
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Захват заложников в ЛуцкеАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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