Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574685011.html
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:23
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1400x0_80_0_0_fc75513f9ecc2b2e45439ce1a4860f72.jpg
https://ria.ru/20200721/1574622763.html
1
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1400x0_80_0_0_fc75513f9ecc2b2e45439ce1a4860f72.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1400x0_80_0_0_f1b32e7bc3f05b5b47b5693a826a034d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_330:0:1669:1339_1400x0_80_0_0_924dd8399cd969a5468d043d424bca91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венесуэла, сша, в мире

Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

02:23 22.07.2020
79
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл – РИА Новости. Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено. Он и его супруга также внесены в один из санкционных списков за "причастность к существенной коррупции". По словам главы госдепартамента, Морено "лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам".

"Это не первый раз, когда представители американской империи пытаются напасть, эти неуклюжие и отчаянные попытки, полные манипуляций и лжи, направлены на подрыв демократических институтов и мира в Венесуэле, но они не смогут этого добиться, потому что независимость и суверенитет родины не оспариваются. Я повторяю, что судебная власть Венесуэлы не принимает никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства, в нашей стране мы служим конституции, законам и народу", - написал Морено в Twitter.

"Такие трусливые и необоснованные обвинения лишь усиливают желание продолжать работать в Верховном суде", - добавил он.
Глава суда заявил, что продолжит борьбу против коррупции в любой ее форме.
Боливия
Вчера, 02:10
Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
300001
Обсудить 1
ВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Лотерея
Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
Ярмарка вакансий
Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Аэропорт в Рио-де-Жанейро
Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
Гроза в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
Истребитель ВВС Египта
Египетские ВС отразили атаку боевиков
Черногория
В Черногории объявили эпидемию COVID-19
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В России за сутки потушили 96 природных пожаров
Турецкие военные
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Федор Добронравов
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Канада
В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
Композитор Юрий Антонов
"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Вирусолог назвал сроки начала массового создания вакцины против COVID-19
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Лента новостейМолния