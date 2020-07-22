Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

"Это не первый раз, когда представители американской империи пытаются напасть, эти неуклюжие и отчаянные попытки, полные манипуляций и лжи, направлены на подрыв демократических институтов и мира в Венесуэле, но они не смогут этого добиться, потому что независимость и суверенитет родины не оспариваются. Я повторяю, что судебная власть Венесуэлы не принимает никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства, в нашей стране мы служим конституции, законам и народу", - написал Морено в Twitter.