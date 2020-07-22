https://ria.ru/20200722/1574684955.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя с утра среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:13
2020-07-22T02:13
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_0:83:3347:1965_1400x0_80_0_0_3982a89a3dde853b3cb56ab3b448f18c.jpg
https://ria.ru/20200721/1574625084.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_0:83:3347:1965_1400x0_80_0_0_3982a89a3dde853b3cb56ab3b448f18c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_308:0:3037:2047_1400x0_80_0_0_d3f4049be47f593dd5f58eda742a0c08.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_649:0:2696:2047_1400x0_80_0_0_be4905923770f808ebeaffeebf776bc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество