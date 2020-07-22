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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя с утра среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:13
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

02:13 22.07.2020
748
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя с утра среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе и дожде в Москве действует с 11.00 до 14.00 22 июля, в Подмосковье - с 9.00 до 17.00 22 июля.
Дождь
Вчера, 07:31
Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов
221020
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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