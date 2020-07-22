https://ria.ru/20200722/1574684906.html
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:05
2020-07-22T02:05
культура
россия
федор добронравов
александр ширвиндт
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россия, федор добронравов, александр ширвиндт
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт
опроверг в беседе с "Вечерней Москвой
" информацию о том, что Федор Добронравов
ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
Ранее заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина рассказала, что конфликт с артистом произошел из-за того, что он не захотел пойти навстречу театру и отказаться от сторонней работы. По ее словам, руководство предложило ему условия, при которых ему бы выплачивали зарплату только за дни, отработанные на сцене театра, после чего артист решил уйти.
"Это глупости!" — заявил режиссер. По его словам, уровень зарплаты Добронравова был достойным.
Ширвиндт также назвал возможным возобновление сотрудничества с артистом в будущем. "У него своя контора и мастерская. Он будет играть спектакли", — добавил худрук.
В июне Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию. Сам он объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.