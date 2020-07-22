Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина рассказала, что конфликт с артистом произошел из-за того, что он не захотел пойти навстречу театру и отказаться от сторонней работы. По ее словам, руководство предложило ему условия, при которых ему бы выплачивали зарплату только за дни, отработанные на сцене театра, после чего артист решил уйти.

"Это глупости!" — заявил режиссер. По его словам, уровень зарплаты Добронравова был достойным.

Ширвиндт также назвал возможным возобновление сотрудничества с артистом в будущем. "У него своя контора и мастерская. Он будет играть спектакли", — добавил худрук.