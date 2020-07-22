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Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Две вакцины от коронавируса в США входят в финальную стадию клинических испытаний в июле, еще четыре на подходе, заявил в среду журналистам президент США... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США

02:03 22.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Две вакцины от коронавируса в США входят в финальную стадию клинических испытаний в июле, еще четыре на подходе, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.
"Две вакцины-кандидата входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Это было достигнуто в рекордные сроки. Когда-то требовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас. Четыре других вакцины поступят на итоговые испытания в ближайшие недели. И мы будем массово производить все основные препараты-кандидаты. Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно", - сказал он.
По его словам, с точки зрения логистики и доставки вакцины по стране уже все готово, этим будут заниматься военные.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США подтверждено более 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним осложнений умерли 141 тысяча человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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