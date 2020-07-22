Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США

"Две вакцины-кандидата входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Это было достигнуто в рекордные сроки. Когда-то требовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас. Четыре других вакцины поступят на итоговые испытания в ближайшие недели. И мы будем массово производить все основные препараты-кандидаты. Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно", - сказал он.