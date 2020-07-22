https://ria.ru/20200722/1574684612.html
В России за сутки потушили 96 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 96 природных пожаров на площади более 20,9 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:46
2020-07-22T01:46
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574653415.html
россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия