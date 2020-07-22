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В России за сутки потушили 96 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 96 природных пожаров на площади более 20,9 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:46
россия
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происшествия
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РИА Новости
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353
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 96 природных пожаров

01:46 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 96 природных пожаров на площади более 20,9 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2020 в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 20 932 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 22 июля в РФ действовал 131 лесной пожар на площади 18 530 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, там действовали 30 пожаров на площади более 9 тысяч гектаров.
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