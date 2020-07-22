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Египетские ВС отразили атаку боевиков
Египетские ВС в ночь на среду сообщили об отражении попытки боевиков совершить теракт на севере Синая, ликвидированы 18 террористов, заявил официальный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:25
вс египта
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вс египта, египет, в мире

Египетские ВС отразили атаку боевиков

01:25 22.07.2020
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© AP Photo / Egyptian Defense MinistryИстребитель ВВС Египта
Истребитель ВВС Египта
© AP Photo / Egyptian Defense Ministry
Истребитель ВВС Египта. Архивное фото
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Египетские ВС в ночь на среду сообщили об отражении попытки боевиков совершить теракт на севере Синая, ликвидированы 18 террористов, заявил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.
"Наши военные успешно предотвратили попытку террористов осуществить нападение на пост сил безопасности в районе Бир эль-Абд на севере Синайского полуострова с использованием четырех автомобилей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера ВС.
Военным удалось отразить атаку под прикрытием ВВС Египта и отбросить силы боевиков к ферме и нескольким пустым домам. "В результате операции ликвидированы 18 боевиков, на одном из них был "пояс смертника", уничтожены четыре автомобиля, три из них – заминированные", - заявил ар-Рифаи.
В ходе отражения атаки боевиков погибли двое военных ВС Египта, четверо ранены, отметил ар-Рифаи.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
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