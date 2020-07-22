https://ria.ru/20200722/1574684254.html
Египетские ВС отразили атаку боевиков
Египетские ВС в ночь на среду сообщили об отражении попытки боевиков совершить теракт на севере Синая, ликвидированы 18 террористов, заявил официальный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:25
2020-07-22T01:25
вс египта
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104808/14/1048081474_0:23:1571:907_1400x0_80_0_0_e887a2e82f8fb7f2bd509cb3eb1acb85.jpg
https://ria.ru/20200714/1574339720.html
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/104808/14/1048081474_0:23:1571:907_1400x0_80_0_0_e887a2e82f8fb7f2bd509cb3eb1acb85.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104808/14/1048081474_168:0:1405:928_1400x0_80_0_0_4804c43c0f654d5e973d4b8769cfd51e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104808/14/1048081474_322:0:1250:928_1400x0_80_0_0_c220fdc108fe1fc231f053e032491089.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс египта, египет, в мире
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Египетские
ВС в ночь на среду сообщили об отражении попытки боевиков совершить теракт на севере Синая, ликвидированы 18 террористов, заявил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.
"Наши военные успешно предотвратили попытку террористов осуществить нападение на пост сил безопасности в районе Бир эль-Абд на севере Синайского полуострова с использованием четырех автомобилей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера ВС.
Военным удалось отразить атаку под прикрытием ВВС Египта и отбросить силы боевиков к ферме и нескольким пустым домам. "В результате операции ликвидированы 18 боевиков, на одном из них был "пояс смертника", уничтожены четыре автомобиля, три из них – заминированные", - заявил ар-Рифаи.
В ходе отражения атаки боевиков погибли двое военных ВС Египта, четверо ранены, отметил ар-Рифаи.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.