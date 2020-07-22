Египетские ВС отразили атаку боевиков

"Наши военные успешно предотвратили попытку террористов осуществить нападение на пост сил безопасности в районе Бир эль-Абд на севере Синайского полуострова с использованием четырех автомобилей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера ВС.

Военным удалось отразить атаку под прикрытием ВВС Египта и отбросить силы боевиков к ферме и нескольким пустым домам. "В результате операции ликвидированы 18 боевиков, на одном из них был "пояс смертника", уничтожены четыре автомобиля, три из них – заминированные", - заявил ар-Рифаи.