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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 41 тысячу, сообщает министерство... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:23
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19

01:23 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 41 008 новых случаев COVID-19 и 1367 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 20,2 тысячи.
За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 159 654 случаев заражения, скончались 81 487 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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