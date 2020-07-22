В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 41 008 новых случаев COVID-19 и 1367 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 20,2 тысячи.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 159 654 случаев заражения, скончались 81 487 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.