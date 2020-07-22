Первая служба совершена в храме, заменившем "протестный" храм в Торфянке

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Управляющий Северо-Восточным викариатством архиепископ Егорьевский Матфей совершил во вторник, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, первое богослужение в одноименном храме, который возводят на северо-востоке Москвы вместо вызвавшего протесты храма в парке Торфянка.

В мае прошлого года был освящен закладной камень в основание нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровской, а первая Божественная литургия в нем была совершена, таким образом, на главный престольный праздник.

По словам архиепископа Матфея, день прославления Казанского образа Божией Матери очень важен для истории Российского государства, потому что Богородица "не раз своим чудесным заступничеством спасала наш народ от тяжелых поражений, от завоеваний".

"Мы вспоминаем и Смутное время, когда перед ней молилось русское ополчение, перед тем как вместе с Дмитрием Михайловичем Пожарским освободить от польских завоевателей первопрестольный град. Мы вспоминаем и тяжелые страницы истории Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские захватчики стояли у стен нашего города. И заступничество Матери Божией: когда Она была пронесена воздушным крестным ходом по нашим боевым порядкам в ноябре 1941 года, враг был остановлен у первопрестольного центра", - сказал архиерей РИА Новости.

По его словам, та битва за Москву, которая так тяжело протекала, дала возможность осуществить перелом в ходе войны. "И именно с молитвами Казанской иконе Божией Матери, ее заступничеством мы связываем эти события", - добавил представитель Русской церкви.

Первоначально предполагалось построить храм в парке Торфянка, расположенном в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. Однако после акций противников строительства два года назад было решено перенести объект на новый участок по адресу Анадырский проезд, 8. Это было сделано по итогам голосования на платформе "Активный гражданин".