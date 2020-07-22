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США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:18
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353
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греция, турция, сша, в мире

США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо

01:18 22.07.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.
"Соединенные Штаты в курсе, что Турция выпустила оповещение Navtex об исследованиях в спорных водах на востоке Средиземного моря. Мы призывает турецкие власти остановить все планы действий и избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе", - сказал он.
Кастелоризо - самый удаленный остров Греции, от него до ближайшего греческого берега более 10 километров, а до Турции - всего 2 километра.
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
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