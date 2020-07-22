Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми

"Я делаю это, когда это необходимо. Я ношу маску с собой, вот она … Я с радостью буду ее использовать. Нет проблем … Я надену ее, когда я в группе людей, если я в лифте, и со мной другие люди, в том числе, например, охрана, это не их вина, я должен быть в лифте, я хочу и их защитить, я надеваю маску", - сказал он в среду журналистам.