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Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что носит маску, когда находится рядом с людьми, и продемонстрировал, что она у него с собой. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:01
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дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми

01:01 22.07.2020
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© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что носит маску, когда находится рядом с людьми, и продемонстрировал, что она у него с собой.
"Я делаю это, когда это необходимо. Я ношу маску с собой, вот она … Я с радостью буду ее использовать. Нет проблем … Я надену ее, когда я в группе людей, если я в лифте, и со мной другие люди, в том числе, например, охрана, это не их вина, я должен быть в лифте, я хочу и их защитить, я надеваю маску", - сказал он в среду журналистам.
На этих словах Трамп достал из правого кармана пиджака темно-синюю маску с клапаном и показал ее прессе. При этом на пресс-конференции он выступал без маски, пояснив это тем, что в пресс-центре Белого дома была возможность соблюдать рекомендованную в условиях коронавируса дистанцию.
Ранее Трамп не раз говорил, что не любит надевать маску, объясняя это в том числе тем, что не хотел бы давать СМИ возможность сфотографировать его в таком виде. На прошлой неделе он впервые появился в маске публично, когда посещал госпиталь под Вашингтоном.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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