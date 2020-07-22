На юге Мексики спасли из рабства 23 детей

"Сотрудники прокуратуры по борьбе с торговлей людьми провели обыск в доме в районе Тласкала в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и спасли 23 несовершеннолетних, среди них трое детей в возрасте 3 месяцев, 12 месяцев, 20 месяцев, остальным от 2 до 15 лет", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.