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На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Прокуратура южного мексиканского штата Чиапас в Мексике сообщила о раскрытии сети торговцев людьми, в ходе обысков в жилом доме из плена спасли 23 детей в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:04
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мексика, в мире

На юге Мексики спасли из рабства 23 детей

01:00 22.07.2020 (обновлено: 01:04 22.07.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура южного мексиканского штата Чиапас в Мексике сообщила о раскрытии сети торговцев людьми, в ходе обысков в жилом доме из плена спасли 23 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет.
"Сотрудники прокуратуры по борьбе с торговлей людьми провели обыск в доме в районе Тласкала в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и спасли 23 несовершеннолетних, среди них трое детей в возрасте 3 месяцев, 12 месяцев, 20 месяцев, остальным от 2 до 15 лет", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Прокуратура сообщила о задержании трех женщин, которых обвиняют в торговле людьми и принуждении к труду, расследование дела продолжается.
По данным следствия, несовершеннолетние были вынуждены продавать изделия кустарного промысла в центре города в результате физического и психологического насилия. Врачи после обследований указали на недоедание и общее неудовлетворительное состояние детей.
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