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Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Киргизию медоборудование и шесть врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
воздушно-космические силы россии
ил-76
киргизия
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353
60
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коронавирус covid-19, россия, воздушно-космические силы россии, ил-76, киргизия, в мире

Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19

00:59 22.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВ Красноярск прибыли самолеты со специалистами Минобороны для борьбы с коронавирусом
В Красноярск прибыли самолеты со специалистами Минобороны для борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
В Красноярск прибыли самолеты со специалистами Минобороны для борьбы с коронавирусом. Архивное фото
КАНТ (Киргизия), 22 июл - РИА Новости. Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Киргизию медоборудование и шесть врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает российское военное ведомство.
"Двадцать второго июля самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные реаниматологи и инфекционисты окажут консультативную и практическую помощь киргизским медикам в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.
Всего спецборт Минобороны РФ доставил в Киргизию 19 военных медиков, специальное медоборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты, добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИл-76КиргизияВ мире
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