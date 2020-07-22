Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители заявили, что задержанный в Украинские правоохранители заявили, что задержанный в Харькове мужчина, который, предположительно, является сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке, согласился сотрудничать со следствием, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции страны.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что один из сообщников Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты.

"Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование. В настоящее время мужчина задержан и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что при обысках у подозреваемого были изъяты корпусы от гранат, запалы и другое оружие.

"Во время осмотра дома гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" (винтовки – ред.) и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему", - добавили в полиции.