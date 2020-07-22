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Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением

00:44 22.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.
"К сожалению, вероятно, сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела. Посмотрите на весь мир, это по всему миру. Тенденция такова", - сказал он.
При этом Трамп отметил, что смертность от связанных с коронавирусом осложнений в США продолжает снижаться.
США лидируют в мире по статистике смертей — более 140 тысяч скончавшихся пациентов с COVID-19 и более 3,8 миллиона случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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