https://ria.ru/20200722/1574683601.html
Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:44
2020-07-22T00:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире