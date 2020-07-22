Глава МВБ США: протестующие в Портленде не преследуют мирные цели

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Акции протеста, которые уже больше месяца проходят в американском городе Акции протеста, которые уже больше месяца проходят в американском городе Портленд (штат Орегон ), не носят мирный характер, их участники ставят своей целью нападения на сотрудников федеральных правоохранительных органов, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

"Это не мирные протесты. У них только одно на уме – причинить существенный ущерб зданию федерального суда и офицерам правоохранительных органов", - сказал Вулф на пресс-конференции.

По его словам, также протестующие причинили ущерб городской собственности.

"Власти города Портленд не делают ничего или почти ничего, чтобы остановить или рассеять эту толпу. У этих людей есть лазеры (лазерные указки - ред.), бейсбольные биты, взрывоопасные петарды, трубы, стеклянные бутылки, горючая жидкость и другое оружие, нацеленное на федеральные правоохранительные органы", - отметил и.о. министра.

Вулф сообщил, что всего с 4 июля федеральные власти задержали в городе 43 человек.

Он также отметил, что вопреки сообщениям в СМИ в город были направлены не военнослужащие, а сотрудники пограничной службы, которые носят камуфляж и подчиняются МВБ. Появление людей в военной форме без опознавательных знаков ранее вызвало резкое недовольство у политиков и общественности как в Орегоне, так и на федеральном уровне.

Ранее генпрокурор штата Орегон, где находится Портленд, Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста Портленде, где беспорядки не утихают уже полтора месяца. Мэр города Тед Уилер тоже потребовал вывода федеральных сил из Портленда, прибывших накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.