Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ . Эксперты рассказали РИА Новости, что такая динамика связана с опасениями россиян по поводу дальнейшего ослабления рубля и отсутствием возможности уехать в отпуск за границу.

По состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в кредитных организациях средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали из банков 8,3 миллиарда долларов. В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов.

Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.

"Валютные вклады начали расти после спада "острой фазы" пандемии. Несмотря на низкую доходность, приближающуюся к нулю, граждане начали возвращать в банки изъятые в период "вирусной нестабильности" валютные накопления. В числе причин - опасения населения в отношении дальнейшего ослабления курса рубля, и эти опасения не беспочвенные. В случае, например, второй волны пандемии коронавируса и последующей вирусной паники рубль будет демонстрировать дальнейшее ослабление", - считает аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егор Дахтлер.

С другой стороны, отмечает он, на приток вкладов будет влиять экономическая ситуация. "Если острой второй волны не будет, можно ожидать постепенный приток валютных депозитов, однако все больше граждан смотрит в строну фондового рынка, где можно получить более высокий доход", - добавил эксперт.