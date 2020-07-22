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Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ. Эксперты рассказали РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд

00:04 22.07.2020 (обновлено: 03:07 22.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ. Эксперты рассказали РИА Новости, что такая динамика связана с опасениями россиян по поводу дальнейшего ослабления рубля и отсутствием возможности уехать в отпуск за границу.
По состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в кредитных организациях средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали из банков 8,3 миллиарда долларов. В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов.
Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.
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"Валютные вклады начали расти после спада "острой фазы" пандемии. Несмотря на низкую доходность, приближающуюся к нулю, граждане начали возвращать в банки изъятые в период "вирусной нестабильности" валютные накопления. В числе причин - опасения населения в отношении дальнейшего ослабления курса рубля, и эти опасения не беспочвенные. В случае, например, второй волны пандемии коронавируса и последующей вирусной паники рубль будет демонстрировать дальнейшее ослабление", - считает аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егор Дахтлер.
С другой стороны, отмечает он, на приток вкладов будет влиять экономическая ситуация. "Если острой второй волны не будет, можно ожидать постепенный приток валютных депозитов, однако все больше граждан смотрит в строну фондового рынка, где можно получить более высокий доход", - добавил эксперт.
Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский отметил, что в числе факторов, оказавших влияние на рост валютных вкладов, могут быть колебания курсов валют, а также отсутствие возможности зарубежных туристических поездок, так как основной прирост сосредоточен в валютных остатках срочностью до 30 дней. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что этот процесс будет продолжаться, хотя в целом до достижения уровня начала года "пока далеко".
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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