Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574682898.html
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:02
россия
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174937_0:59:3072:1787_1400x0_80_0_0_0f38de2deda80d9e9976d320091fff8d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573898903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573619565.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174937_0:59:3072:1787_1400x0_80_0_0_0f38de2deda80d9e9976d320091fff8d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174937_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_dface81f42f25ef790a8ddef831c5c37.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174937_508:0:2556:2048_1400x0_80_0_0_04c086ce3994fddf62255eba5d1935c7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, безопасность

В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

00:02 22.07.2020
562
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
"В Вооруженных силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что войска и силы ЮВО, часть органов военного управления и войск ЗВО, соединений ВДВ, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ возвращаются в пункты постоянной дислокации. В Минобороны рассказали, что в рамках проверки штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности.
МПК Муромец Черноморского флота во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
4 июля, 20:10
Военные корабли России разыграли морской бой на учениях в Черном море
"Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению", - пояснили в Минобороны.
Результаты проверки будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей ВС к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".
Всего от ВС РФ к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
29 июня, 12:37
Северные тревоги. В НАТО организовали военно-морские учения у Исландии
224701135
Обсудить 2
РоссияВооруженные силы РФБезопасность
Рекомендуем
Денежные купюры
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Президент Украины Владимир Зеленский
Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке
Абхазия
Абхазия готова к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией
Армянские военные
Армения заявила о затишье на границе с Азербайджаном
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
Ярмарка вакансий
Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Статуя Фемиды у здания суда в США
В США обвиняемому в передаче данных России военному грозит 64 года тюрьмы
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Лотерея
Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния