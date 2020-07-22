В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

"Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению", - пояснили в Минобороны.

Результаты проверки будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей ВС к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Всего от ВС РФ к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.