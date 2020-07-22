В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
"В Вооруженных силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что войска и силы ЮВО, часть органов военного управления и войск ЗВО, соединений ВДВ, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ возвращаются в пункты постоянной дислокации. В Минобороны рассказали, что в рамках проверки штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности.
"Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению", - пояснили в Минобороны.
Результаты проверки будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей ВС к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".
Всего от ВС РФ к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.