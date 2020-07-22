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Посвятить день себе: работники получат выходной для медосмотра
Каждый работник может получить один выходной раз в году, чтобы проверить состояние здоровья. Внесенные в Трудовой кодекс России поправки позволят увеличить... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, хорошие новости, госдума рф
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Каждый работник может получить один выходной раз в году, чтобы проверить состояние здоровья. Внесенные в Трудовой кодекс России поправки позволят увеличить продолжительность жизни людей, сообщает пресс-служба Государственной думы.
Ранее для прохождения медосмотра был гарантирован лишь один оплачиваемый день раз в три года.
"Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", — говорится в документе.
Посещение врачей необходимо будет подтвердить медицинской справкой.
"Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.