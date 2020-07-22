Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200722/1574673252.html
Посвятить день себе: работники получат выходной для медосмотра
Каждый работник может получить один выходной раз в году, чтобы проверить состояние здоровья. Внесенные в Трудовой кодекс России поправки позволят увеличить... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:13
хорошие новости
россия
хорошие новости
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_b6cff1acaafe301e5b9e57f161996fa8.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_b6cff1acaafe301e5b9e57f161996fa8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_6ce7a1cc824be9cca887a62544f2345a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_0:0:1000:1000_1400x0_80_0_0_2c8355a91f1cd5d0eff402bc4e540d9b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хорошие новости, госдума рф

Посвятить день себе: работники получат выходной для медосмотра

08:00 22.07.2020 (обновлено: 12:13 22.07.2020)
1840
© РИА Новости / Николай ХижнякВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Каждый работник может получить один выходной раз в году, чтобы проверить состояние здоровья. Внесенные в Трудовой кодекс России поправки позволят увеличить продолжительность жизни людей, сообщает пресс-служба Государственной думы.
Ранее для прохождения медосмотра был гарантирован лишь один оплачиваемый день раз в три года.

"Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", — говорится в документе.

Посещение врачей необходимо будет подтвердить медицинской справкой.
"Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
531010115
Обсудить 1
Хорошие новостиРоссияХорошие новостиГосдума РФ
Рекомендуем
Производство хлеба с ягелем
Для жителей отдаленных районов Якутии пекут специальный хлеб с ягелем
Вадим Техов
"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
Американский актер Патрик Суэйзи и американская актриса Дженнифер Грей в фильме Грязные танцы
Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях
Тыквенный креп-суп
Вкусно, быстро и полезно. Десять оригинальных рецептов диетических супов
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Парад планет 22 июля 2020 года
Как подготовиться к полному параду планет и чего от него ждать
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса
Тест на коронавирус
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач оценил заявления о влиянии COVID-19 на внешность
Тульская медсестра в бикини стала телеведущей
Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Посетитель разливает водку баре
Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Названа причина тропических ливней в российских регионах
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19
Заговор классиков. Соллогуб. Любовное путешествие на край метели
"Заговор классиков". Соллогуб. Любовное путешествие на край метели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
00:12Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории
00:10Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
Лента новостейМолния