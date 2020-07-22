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"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
"Обращалась в полицию, но это не помогло" — во Владикавказе завершилось расследование уголовного дела 31-летнего Вадима Техова, который, по версии СК, после... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:00
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
владикавказ
убийство
происшествия
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А почему не возбудили дело против судьи, отправившего Техова под домашний арест, а не в СИЗО, как просило следствие?
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Ну что же, по-моему это яркая иллюстрация к утверждениям многих о "бесстрашных и благородных мужчинах-кавказцах".
97
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, убийство, происшествия

"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии

08:00 22.07.2020
16552
© Фото : с ориентировки о розыскеВадим Техов
Вадим Техов
© Фото : с ориентировки о розыске
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Обращалась в полицию, но это не помогло" — во Владикавказе завершилось расследование уголовного дела 31-летнего Вадима Техова, который, по версии СК, после нескольких лет преследования расправился с бывшей супругой — 22-летней Региной Гагиевой. Причем Техов находился под домашним арестом по обвинению в другом особо тяжком преступлении и не имел права покидать квартиру. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Заблокированный телефон

Днем 18 сентября 2019-го Техов приехал на работу к Регине и потребовал включить смартфон: хотел посмотреть переписку. Хотя они развелись полтора года назад, бывший муж регулярно "навещал" экс-супругу и устраивал скандалы. Получив отказ, он отнял мобильник и приказал разблокировать экран. Девушка не подчинилась.
Тогда Техов выхватил нож, нанес серию ударов и сбежал, прихватив с собой телефон. Скорая, которую вызвали очевидцы, отвезла пострадавшую в республиканскую клиническую больницу. Врачи боролись за ее жизнь несколько дней, но спасти не смогли: раны были слишком серьезными.
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Спустя какое-то время Техов с адвокатом пришел в полицию и написал явку с повинной. Его отправили в СИЗО. По словам родственников и друзей погибшей, жестокое преступление можно было предотвратить.

"Искала защиты"

Регина познакомилась с Теховым еще в школе. Когда ей исполнилось 18, вышла за него замуж, родила сына. Для молодого человека это был уже второй брак, который тоже продлился недолго.
Первый тревожный звонок прозвенел в ноябре 2017-го: в приступе ревности Техов поднял на жену руку. Та обратилась в полицию, однако там ничего криминального в произошедшем не усмотрели, хотя медики зафиксировали многочисленные ушибы. Уголовное дело не возбудили, Техов отделался штрафом в пять тысяч рублей — административное наказание за побои.
© Фото : телеграм-канал Андрея СабининаРегина Гагиева
Регина Гагиева
© Фото : телеграм-канал Андрея Сабинина
Регина Гагиева
Девушка вернулась к родителям и подала на развод. Но муж ее продолжал преследовать. По информации следствия, в конце апреля 2018-го Техов пришел к Регине на работу (на тот момент они еще состояли в официальном браке), избил, а затем достал нож и пригрозил убить.
"Она как минимум два раза ходила в полицию, но никаких мер не приняли, — объясняет РИА Новости адвокат Андрей Сабинин. — Сотрудники правоохранительных органов, видимо, сочли это обычными семейными разборками и предпочли не вмешиваться".
По словам подруг Регины, та серьезно боялась за свою жизнь, искала защиты даже у знакомых.

Конфликт в баре

Опасения были ненапрасными: Техов, сам несколько лет проработавший в полиции, не только отличался буйным нравом, но и имел проблемы с законом. В октябре 2018-го Ардонский районный суд Республики Северная Осетия — Алания признал его виновным в хранении наркотиков и приговорил к штрафу 20 тысяч рублей.
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Спустя три недели Техов стал фигурантом нового уголовного дела — куда более серьезного. По данным СК, он с ножом напал на двух посетителей бара, жителей Ингушетии. Оба получили тяжелые ранения, но благодаря быстрому вмешательству медиков выжили. Техова объявили в розыск и вскоре задержали.
Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", затем переквалифицировали — "Покушение на убийство".
"Следователь настаивал на том, чтобы Техова отправили в СИЗО, — вспоминает адвокат потерпевших Калой Ахильгов. — Но суд избрал более мягкую меру пресечения — домашний арест".
Почему — никто не понимает до сих пор. Обвиняемых в особо тяжком преступлении, тем более ранее судимых, как правило, отправляют за решетку.
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Недоглядел

Пока продолжалось расследование, Техов обязан был оставаться у себя в квартире. Иначе сразу под стражу.
Тем не менее родственники погибшей несколько раз видели Техова в городе. Они сообщили об этом в Федеральную службу исполнения наказаний, но там на это никак не отреагировали.
Уже потом выяснилось, что экс-супругу Техов преследовал несколько лет. В итоге его обвинили сразу по пяти статьям: "Убийство", "Грабеж", "Угроза убийством", "Побои", а также "Покушение на убийство" (это о двух жителях Ингушетии).
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Кроме того, уголовное дело по статье "Халатность" возбудили против сотрудника ФСИН.
"Он должен был проконтролировать соблюдение домашнего ареста, — объясняет старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов. — Но не сделал этого, и Техов совершил преступление. Также мы проверили сотрудников полиции, к которым, по словам потерпевшей стороны, обращалась Регина".
В Ленинском районном суде Владикавказа скоро начнется процесс. Экспертиза признала Техова вменяемым. Теперь домашним арестом он не отделается.
33791844540
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ВладикавказУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
А почему не возбудили дело против судьи, отправившего Техова под домашний арест, а не в СИЗО, как просило следствие?
22 июля, 08:41
Александр Губанов
15050000
Ну что же, по-моему это яркая иллюстрация к утверждениям многих о "бесстрашных и благородных мужчинах-кавказцах".
22 июля, 10:26
ssergey.malcev
8071216
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