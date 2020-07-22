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Идрис Эльба получит специальную награду премии Bafta TV
Британский актер Идрис Эльба получит специальную премию Bafta TV, сообщает Variety. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:16
культура
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
идрис эльба, кино и сериалы, новости культуры

Идрис Эльба получит специальную награду премии Bafta TV

00:16 22.07.2020
7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийский актер и режиссер Идрис Эльба
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба получит специальную премию Bafta TV, сообщает Variety.
Награда считаетcя одной из самых высоких в Британской академии кино и телевизионных искусств. Она присуждается за творческий вклад в развитие телевидения, а также за поддержку многообразия и поиск новых талантов в индустрии.
Ранее ее лауреатами становились Клэр Болдинг, Силла Блэк, Ленни Генри, Джон Мотсон.
"Это действительно моя миссия – давать шанс развиться еще не раскрытым талантам из разных слоев общества, я и сам получил такую возможность много лет назад", - рассказал актер.
Исполнительный директор Bafta Аманда Берри назвала Эльбу "одним из самых известных актеров в Великобритании и за рубежом, c долгой и успешной карьерой на экране, состоявшимся режиссером, продюсером и писателем".
Идрис в 2013 году основал компанию Green Door Pictures с фокусом на инклюзивности. Она дает возможность неизвестным талантам стажироваться в индустрии.
Церемония награждения пройдет виртуально 31 июля.
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культуры
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