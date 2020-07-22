Идрис Эльба получит специальную награду премии Bafta TV

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба получит специальную премию Bafta TV, . Британский актер Идрис Эльба получит специальную премию Bafta TV, сообщает Variety.

Награда считаетcя одной из самых высоких в Британской академии кино и телевизионных искусств. Она присуждается за творческий вклад в развитие телевидения, а также за поддержку многообразия и поиск новых талантов в индустрии.

Ранее ее лауреатами становились Клэр Болдинг, Силла Блэк, Ленни Генри, Джон Мотсон.

"Это действительно моя миссия – давать шанс развиться еще не раскрытым талантам из разных слоев общества, я и сам получил такую возможность много лет назад", - рассказал актер.

Исполнительный директор Bafta Аманда Берри назвала Эльбу "одним из самых известных актеров в Великобритании и за рубежом, c долгой и успешной карьерой на экране, состоявшимся режиссером, продюсером и писателем".

Идрис в 2013 году основал компанию Green Door Pictures с фокусом на инклюзивности. Она дает возможность неизвестным талантам стажироваться в индустрии.