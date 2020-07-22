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"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Флагман американской деловой прессы Wall Street Journal публикует шокирующий инсайд из Пекина: по информации, полученной от неких китайских источников, КНР... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:00
5g
huawei technologies
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248
Смысл войны для Запада , это вывести весть свой бизнес с их территории . А тут Китай решил им помочь , выгнав Нокию и Эриксон . Как бы это одно и тоже как забить два года в свои ворота . Китайцы ещё те стратеги .
225
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574667154_0:1:3072:1729_1400x0_80_0_0_4e51708f42c6bb28e332d48ab7cb66e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
5g, huawei technologies, авторы, в мире

"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию

08:00 22.07.2020
71181
© REUTERS / Tingshu WangМагазин компании Huawei в Пекине
Магазин компании Huawei в Пекине
© REUTERS / Tingshu Wang
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Флагман американской деловой прессы Wall Street Journal публикует шокирующий инсайд из Пекина: по информации, полученной от неких китайских источников, КНР якобы планирует наказать европейские компании за санкции против Huawei, которые введены США и Великобританией.
Предполагаемая (по крайней мере, по версии американских журналистов) логика этой акции возмездия выглядит следующим образом. Штаты активно давят на своих европейских и британских партнеров, а также на все страны, которые хоть как-то уязвимы в отношении американского шантажа, с целью заставить их отказаться от продукции китайской компании Huawei, против которой развязана самая настоящая дипломатическая, экономическая и шпионская война. За решеткой в Канаде оказалась одна из высокопоставленных менеджеров Huawei (которую США обвиняют в преступлениях против американских национальных интересов), а правительство Великобритании отменило прежние решения, которые давали китайской компании возможность играть ключевую роль в развитии сетей 5G в Соединенном Королевстве. "На грани" санкций аналогичного характера держатся страны Евросоюза, в частности Германия. Важнейшим элементом "убеждения" европейцев в желательности введения (зачастую очень дорогих и всегда крайне токсичных с имиджевой точки зрения) санкций, которые наносят ущерб и бизнесу, и инфраструктуре, является наличие европейских компаний, к которым США относятся лучше и чья продукция тоже может быть использована в сетях 5G. Эти компании — Nokia и Ericsson.
Wall Street Journal пишет: "Китай может нанести ответный удар по Nokia и Ericsson, если страны Евросоюза пойдут на запрет Huawei. Министерство торговли Китая рассматривает экспортные ограничения на продукцию Nokia и Ericsson, произведенную в Китае".
Источники издания указывают, что идея "запретить Nokia и Ericsson отправлять продукты, производимые в Китае, в другие страны" рассматривается в качестве некой крайней меры, на случай, если Евросоюз будет применять очень жесткие ограничения в отношении Huawei и других китайских компаний на европейском рынке.
Магазин Huawei в Пекине, Китай
20 июля, 18:20
СМИ: Китай придумал, как жестко ответить на возможный запрет Huawei в ЕС
Если рассматривать такой сценарий, то у Евросоюза и других стран, которые сейчас могут отказаться от китайского оборудования под давлением США, может возникнуть непредвиденная проблема в виде невозможности его заменить, несмотря на теоретическое наличие соответствующих технологий. Конечно, перенести производство из "мировой фабрики", то есть из Китая, в какую-то другую страну можно, но опять же это предполагает дополнительные расходы, причем потратить придется не просто десятки миллиардов евро, но еще и довольно много времени, то есть в этом сценарии те, кто поддадутся вашингтонскому давлению, обрекут себя на технологическое и инфраструктурное отставание в эпоху, когда сети 5G становятся важным элементом развития экономики.
Можно даже не гадать, зачем Wall Street Journal опубликовал этот вброс. Интенция дискредитировать Китай четко прослеживается во всей информационной кампании, направленной против любых форм экономического (или культурного) присутствия китайских структур в Европе, да и вообще во всем мире.
Вашингтон, и это абсолютно очевидно из тех действий, которые предпринимает администрация Дональда Трампа, пытается вырвать из груди Китая его "промышленное сердце", то есть все те предприятия, которые обеспечивают значимую часть налоговых поступлений, рабочих мест и экспортной выручки главного конкурента США на мировой арене. При этом сложность процедуры (помимо китайского сопротивления) заключается в том, что развитое китайское промышленное производство и экспортный потенциал — это результат западных инвестиций, которые делались в Китай на протяжении нескольких десятилетий еще со времен, когда США хотели использовать КНР как противовес слабеющему СССР.
За эти десятилетия американские и европейские компании, соблазненные дешевой рабочей силой, максимальным благоприятствованием со стороны государства и очень мягким экологическим регулированием, вложили в производственные мощности КНР сотни миллиардов долларов, а сейчас Белый дом пытается заставить и американские, и европейские компании, по сути, отказаться о какой-либо надежды эти инвестиции отбить (или пользоваться ими в будущем), а также взять на себя расходы по перебазированию всех этих производственных мощностей.
Логотип Huawei и 5G
16 июля, 23:38
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Вряд ли найдется достаточно компаний, которые захотят это делать добровольно, и вот с ними пытаются работать "кнутом и пряником", а в виде кнута, возможно, применяются в том числе информационные вбросы, направленные на то, чтобы напугать перспективой фактической экспроприации их китайских активов или какими-то китайскими санкциями.
Официальный Пекин это прекрасно понимает и старается максимально быстро реагировать на такие медийные атаки. На официальном уровне ответ на инсайд от Wall Street Journal пришел через брифинг МИД и государственное внешнеполитическое издание Global Times.
"Китай во вторник опроверг сообщение Wall Street Journal, в котором говорилось, что он рассматривает возможность возмездия против двух европейских телекоммуникационных компаний — Nokia и Ericsson — как "фальшивые новости" (фейк ньюз), направленные на подрыв "хороших" отношений Китая и ЕС, заявив, что огромный рынок Китая будет открыт для европейских компаний. Ответные действия против шведской компании Ericsson и финской компании Nokia не только не имели бы отношения к растущей напряженности в отношениях между Китаем и так называемым альянсом Five Eyes во главе с Huawei, но и противоречат политике открытости Китая, заявили китайские чиновники и отраслевые инсайдеры".
Парадоксальным образом главным сторонником планетарной деглобализации на сегодняшний день стали Соединенные Штаты, то есть как раз та самая страна, которая построила нынешнюю форму глобальной экономики. Вряд ли этот курс на деглобализацию изменится даже в случае избрания Джо Байдена в качестве президента, тем более что штаб Байдена уже перенес в свою программу некоторые элементы программы "экономического национализма" Дональда Трампа. Практически неизбежно мир будет расколот на "торговые блоки", а главным трендом экономической политики станет протекционизм во всех его формах. Россия в этом контексте занимает выгодную позицию: мы можем обеспечить себя сами в плане безопасности, продовольствия и энергетики, и при этом продовольствие и энергоносители, а также услуги в сфере безопасности будут всегда востребованы на мировом рынке, независимо от того, на какие "торговые блоки" он будет разделен. А уж желающие продать России те технологии, которые нам будут зачем-то необходимы, всегда найдутся, и это большое преимущество нашей страны в ближайшие десятилетия.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
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79834136935
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5GHuawei TechnologiesАвторыВ мире
Популярные комментарии
"Глобализация" - это когда все рабы на глобусе кормили штаты. Перестал механизм работать - свернули "глобализацию".
22 июля, 09:16
Vladimir Vilinski
846000158
Смысл войны для Запада , это вывести весть свой бизнес с их территории . А тут Китай решил им помочь , выгнав Нокию и Эриксон . Как бы это одно и тоже как забить два года в свои ворота . Китайцы ещё те стратеги .
22 июля, 08:41
freizdorf
142021080
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