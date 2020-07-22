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Туризм
https://ria.ru/20200722/1574663229.html
Лошади отправились на прогулку по центру Дублина
Полиция Ирландии поймала двух сбежавших лошадей, гуляющих по Дублину, сообщает Upi. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:55
туризм
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новости - туризм
ирландия
дублин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572822663_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e1fe41ae1b6b576517dcbfe7646c49bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, лошади, новости - туризм, ирландия, дублин, животные

Лошади отправились на прогулку по центру Дублина

02:55 22.07.2020
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© AP Photo / PA/Alan CrowhurstЛошади на ипподроме Челмсфорд-Сити в Челмсфорде, Англия
Лошади на ипподроме Челмсфорд-Сити в Челмсфорде, Англия
© AP Photo / PA/Alan Crowhurst
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Полиция Ирландии поймала двух сбежавших лошадей, гуляющих по Дублину, сообщает Upi.
Сотрудники Гарды (ирландская полиция) пытаются выяснить, кому принадлежат взрослая лошадь и жеребенок. Животные не чипированы, поэтому изъяты государством.
Их осмотрели ветеринары и сделали вывод, что жеребенок болен. Чем именно — не уточняется, но он сейчас проходит лечение. Стражи правопорядка обратились к пользователям соцсетей, и надеятся получить хоть какую-то информацию о владельце лошадей.