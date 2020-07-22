Лошади отправились на прогулку по центру Дублина

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Полиция Ирландии поймала двух сбежавших лошадей, гуляющих по Дублину, Полиция Ирландии поймала двух сбежавших лошадей, гуляющих по Дублину, сообщает Upi.

Сотрудники Гарды (ирландская полиция) пытаются выяснить, кому принадлежат взрослая лошадь и жеребенок. Животные не чипированы, поэтому изъяты государством.

Их осмотрели ветеринары и сделали вывод, что жеребенок болен. Чем именно — не уточняется, но он сейчас проходит лечение. Стражи правопорядка обратились к пользователям соцсетей, и надеятся получить хоть какую-то информацию о владельце лошадей.