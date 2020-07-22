Лошади отправились на прогулку по центру Дублина

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Полиция Ирландии поймала двух сбежавших лошадей, гуляющих по Дублину, сообщает Upi.
Сотрудники Гарды (ирландская полиция) пытаются выяснить, кому принадлежат взрослая лошадь и жеребенок. Животные не чипированы, поэтому изъяты государством.
Их осмотрели ветеринары и сделали вывод, что жеребенок болен. Чем именно — не уточняется, но он сейчас проходит лечение. Стражи правопорядка обратились к пользователям соцсетей, и надеятся получить хоть какую-то информацию о владельце лошадей.