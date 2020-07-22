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Бельгийский зоопарк предлагает гостиничные номера с видом на зверей
Зоопарк и ботанический сад Пайри-Дайза в Бельгии предлагает посетителям остановиться в гостиничных номерах с видом на диких животных, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:18
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РИА Новости
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60
туризм, новости - туризм, бельгия, животные

Бельгийский зоопарк предлагает гостиничные номера с видом на зверей

00:18 22.07.2020
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© Фото : Zoo Pairi Daiza ResortZoo Pairi Daiza Resort
Zoo Pairi Daiza Resort
© Фото : Zoo Pairi Daiza Resort
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Зоопарк и ботанический сад Пайри-Дайза в Бельгии предлагает посетителям остановиться в гостиничных номерах с видом на диких животных, сообщает Daily Mail.
Постояльцы смогут любоваться на бурых медведей, тигров, морских львов, волков, моржей и пингвинов. Существует восемь вариантов размещения, можно остановиться в гостевом домике или люксовом номере. Для каждой локации имеются разные виды. Так, например в люксовых номерах "Земля холода" постояльцы любуются на подводную жизнь морских львов и белого медведя: окна выходят на бассейны с животными.
Проживание по соседству с белым медведем обойдется в 129 евро за одну ночь.
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