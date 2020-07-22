Бельгийский зоопарк предлагает гостиничные номера с видом на зверей

Постояльцы смогут любоваться на бурых медведей, тигров, морских львов, волков, моржей и пингвинов. Существует восемь вариантов размещения, можно остановиться в гостевом домике или люксовом номере. Для каждой локации имеются разные виды. Так, например в люксовых номерах "Земля холода" постояльцы любуются на подводную жизнь морских львов и белого медведя: окна выходят на бассейны с животными.