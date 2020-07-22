https://ria.ru/20200722/1574662337.html
Бельгийский зоопарк предлагает гостиничные номера с видом на зверей
Зоопарк и ботанический сад Пайри-Дайза в Бельгии предлагает посетителям остановиться в гостиничных номерах с видом на диких животных, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:18
2020-07-22T00:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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