Британский музыкальный журнал Q не пережил пандемию

В своем предисловии к этому номеру, в котором собраны лучшие интервью издания за всю 34-летнюю историю его существования, он написал: "Нам было тяжело выживать все то время, пока я занимал эту должность, но мы очень старались держать голову над водой на сокращающемся рынке печатной продукции. COVID-19 перечеркнул все эти усилия. Прошу прощения, что не справился".