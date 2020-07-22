https://ria.ru/20200722/1574660190.html
Британский музыкальный журнал Q не пережил пандемию
Влиятельный британский музыкальный журнал Q прекращает свое существование, сообщает The Guardian. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:55
2020-07-22T04:55
культура
музыка
новости культуры
великобритания
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, великобритания
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости
. Влиятельный британский музыкальный журнал Q прекращает свое существование, сообщает
The Guardian.
"Печальную новость" о том, что следующий номер (415-ый по счету), который выйдет 28 июля, станет последним, разместил
в своем твиттере главный редактор издания Тед Кесслер.
В своем предисловии к этому номеру, в котором собраны лучшие интервью издания за всю 34-летнюю историю его существования, он написал: "Нам было тяжело выживать все то время, пока я занимал эту должность, но мы очень старались держать голову над водой на сокращающемся рынке печатной продукции. COVID-19 перечеркнул все эти усилия. Прошу прощения, что не справился".
Владелец Q – издательский дом Bauer Media – еще в мае рассматривал возможность закрыть журнал на фоне резкого уменьшения объемов продаж.
Q основали журналисты Марк Эллен и Дэвид Хепворт в 1986 году, и с 1990-х годов он стал важной составляющей музыкального мира Великобритании. Издание было знаменито своим легким слогом, длинными интервью, разнообразными музыкальными предпочтениями редакции (рок, рэп, поп, инди-рок, ритм-н-блюз и др.), а также списками лучших артистов, альбомов и песен.