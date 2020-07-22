Вкусно, быстро и полезно. Десять оригинальных рецептов диетических супов

Итальянский томатный суп с чечевицей очень пряный и ароматный. Готовят его так. Доведите овощной бульон до кипения, опустите туда красную чечевицу, варите на слабом огне. Морковь натрите на терке, мелко порубите лук с чесноком, болгарский перец и цукини нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде лук, затем добавьте морковь и перец, а в самом конце — чеснок. Перемешайте. Далее положите помидоры в собственном соку без кожуры и тушите овощи семь минут. Посыпьте все это молотой паприкой и тмином (по одной чайной ложке). Отправьте в бульон, туда же — свежий цукини. Посолите, поперчите и доведите до кипения. Дайте супу настояться 15 минут и сверху покрошите свежую кинзу.