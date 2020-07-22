Вкусно, быстро и полезно. Десять оригинальных рецептов диетических супов

Царская уха — одно из старейших блюд русской кухни. Для приготовления понадобятся два вида рыбы: семга и палтус (или треска). Отделите мясо от костей и порежьте крупными кусками. Сначала в кипящую воду отправьте картофель, нарезанный соломкой, и кружочки моркови (если она крупная, разрежьте каждую пополам). Посолите и бросьте перец горошком. Через пять минут добавьте половинки очищенной луковицы, а еще через десять минут — рыбу. Бульон должен вариться после этого пять минут и затем настаиваться не менее получаса. Подавать с кинзой и долькой лимона.
Царская уха — одно из старейших блюд русской кухни. Для приготовления понадобятся два вида рыбы: семга и палтус (или треска). Отделите мясо от костей и порежьте крупными кусками. Сначала в кипящую воду отправьте картофель, нарезанный соломкой, и кружочки моркови (если она крупная, разрежьте каждую пополам). Посолите и бросьте перец горошком. Через пять минут добавьте половинки очищенной луковицы, а еще через десять минут — рыбу. Бульон должен вариться после этого пять минут и затем настаиваться не менее получаса. Подавать с кинзой и долькой лимона.
Грибной суп с лисичками и репой. Сейчас у нас как раз сезон этих грибов. Их нужно промыть, залить водой и довести до кипения, добавить порезанный картофель и варить семь минут. На сковороде обжариваем репчатый лук, морковь и репу, отправляем в кастрюлю и варим еще десять минут. Незадолго до того, как снять с огня, кладем лавровый лист, перец горошком, чайную ложку неострой горчицы и солим. Перед подачей на стол можно заправить сметаной и посыпать укропом.
Грибной суп с лисичками и репой. Сейчас у нас как раз сезон этих грибов. Их нужно промыть, залить водой и довести до кипения, добавить порезанный картофель и варить семь минут. На сковороде обжариваем репчатый лук, морковь и репу, отправляем в кастрюлю и варим еще десять минут. Незадолго до того, как снять с огня, кладем лавровый лист, перец горошком, чайную ложку неострой горчицы и солим. Перед подачей на стол можно заправить сметаной и посыпать укропом.
Минестроне — итальянский суп из сезонных овощей. Готовим из того, что есть в холодильнике, соблюдая основные принципы рецепта. Залейте холодной водой крупно нарезанные морковь, сельдерей, чеснок, лук и зелень, киньте лавровый лист, перец горошком и посолите. Варим до мягкости. В кастрюле с толстым дном обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок, добавьте морковь и дайкон. Отлично впишутся тыква, цукини и сладкий перец. А вот от картофеля лучше отказаться. Влейте к поджарке бульон и добавьте соцветия брокколи, спаржу или стручковую фасоль. За пару минут до готовности положите помидоры черри, порезанные пополам. Для аромата — пару столовых ложек песто. Подавать хорошо с базиликом, фенхелем или кинзой.
Минестроне — итальянский суп из сезонных овощей. Готовим из того, что есть в холодильнике, соблюдая основные принципы рецепта. Залейте холодной водой крупно нарезанные морковь, сельдерей, чеснок, лук и зелень, киньте лавровый лист, перец горошком и посолите. Варим до мягкости. В кастрюле с толстым дном обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок, добавьте морковь и дайкон. Отлично впишутся тыква, цукини и сладкий перец. А вот от картофеля лучше отказаться. Влейте к поджарке бульон и добавьте соцветия брокколи, спаржу или стручковую фасоль. За пару минут до готовности положите помидоры черри, порезанные пополам. Для аромата — пару столовых ложек песто. Подавать хорошо с базиликом, фенхелем или кинзой.
Свекольный крем-суп с фетой украсит любой стол и охладит в знойный летний день. Отварите свеклу до мягкости, остудите и нарежьте кубиками, часть отложите. На сковороде обжарьте репчатый лук до золотистого цвета. Затем в блендере измельчите его вместе с кубиками свеклы, добавив десятипроцентные сливки и немного соевого соуса. Специи по вкусу. Подавать следует охлажденным с кубиками свеклы, феты и листьями базилика.
Свекольный крем-суп с фетой украсит любой стол и охладит в знойный летний день. Отварите свеклу до мягкости, остудите и нарежьте кубиками, часть отложите. На сковороде обжарьте репчатый лук до золотистого цвета. Затем в блендере измельчите его вместе с кубиками свеклы, добавив десятипроцентные сливки и немного соевого соуса. Специи по вкусу. Подавать следует охлажденным с кубиками свеклы, феты и листьями базилика.
Итальянский томатный суп с чечевицей очень пряный и ароматный. Готовят его так. Доведите овощной бульон до кипения, опустите туда красную чечевицу, варите на слабом огне. Морковь натрите на терке, мелко порубите лук с чесноком, болгарский перец и цукини нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде лук, затем добавьте морковь и перец, а в самом конце — чеснок. Перемешайте. Далее положите помидоры в собственном соку без кожуры и тушите овощи семь минут. Посыпьте все это молотой паприкой и тмином (по одной чайной ложке). Отправьте в бульон, туда же — свежий цукини. Посолите, поперчите и доведите до кипения. Дайте супу настояться 15 минут и сверху покрошите свежую кинзу.
Итальянский томатный суп с чечевицей очень пряный и ароматный. Готовят его так. Доведите овощной бульон до кипения, опустите туда красную чечевицу, варите на слабом огне. Морковь натрите на терке, мелко порубите лук с чесноком, болгарский перец и цукини нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде лук, затем добавьте морковь и перец, а в самом конце — чеснок. Перемешайте. Далее положите помидоры в собственном соку без кожуры и тушите овощи семь минут. Посыпьте все это молотой паприкой и тмином (по одной чайной ложке). Отправьте в бульон, туда же — свежий цукини. Посолите, поперчите и доведите до кипения. Дайте супу настояться 15 минут и сверху покрошите свежую кинзу.
Низкокалорийный сырный суп — важный компонент вкусной диеты. Классический французский рецепт слишком жирный, поэтому отдадим предпочтение диетическому аналогу. Отварите цветную капусту, добавьте в кастрюлю тертый сыр. Постоянно помешивайте до полного растворения. Отдельно приготовьте яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Взбейте в блендере готовые ингредиенты с мелко нарезанной зеленью. Посолите и поперчите по вкусу, посыпьте зеленым луком.
Низкокалорийный сырный суп — важный компонент вкусной диеты. Классический французский рецепт слишком жирный, поэтому отдадим предпочтение диетическому аналогу. Отварите цветную капусту, добавьте в кастрюлю тертый сыр. Постоянно помешивайте до полного растворения. Отдельно приготовьте яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Взбейте в блендере готовые ингредиенты с мелко нарезанной зеленью. Посолите и поперчите по вкусу, посыпьте зеленым луком.
Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке очень нежный по вкусу и быстрый в приготовлении. Крупно нарежьте лук, тыкву и морковь. В глубокой сковороде на кокосовом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и остальные ингредиенты. Когда тыква станет мягкой, приправьте все это чайной ложкой карри, столовой ложкой тертого имбиря и щепоткой острого перца чили. Смешайте в блендере овощи и кокосовое молоко. Если слишком густо, плесните воды. Соль и перец — по вкусу. Подавайте с тыквенными семечками и базиликом.
Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке очень нежный по вкусу и быстрый в приготовлении. Крупно нарежьте лук, тыкву и морковь. В глубокой сковороде на кокосовом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и остальные ингредиенты. Когда тыква станет мягкой, приправьте все это чайной ложкой карри, столовой ложкой тертого имбиря и щепоткой острого перца чили. Смешайте в блендере овощи и кокосовое молоко. Если слишком густо, плесните воды. Соль и перец — по вкусу. Подавайте с тыквенными семечками и базиликом.
Японский удон с курицей и вешенками понравится любителям острого. Сварите куриный бульон, лучше из бедрышек. Нарежьте тонкими ломтиками куриное филе и вешенки. На сковороде обжарьте наструганный соломкой имбирь, мелко нарубленный чеснок и курицу с грибами. Когда вешенки приобретут коричневую корочку, добавьте немного соевого соуса, несколько звездочек бадьяна, сладкий перец тонкими кольцами и перец чили. Потушите несколько минут и отправьте все это в кастрюлю с куриным бульоном. Варите пять минут. Параллельно в другой посуде приготовьте в подсоленной воде лапшу удон. Перед подачей на стол в тарелку выжмите лимонный сок, покрошите зеленый лук, положите лапшу и залейте супом.
Японский удон с курицей и вешенками понравится любителям острого. Сварите куриный бульон, лучше из бедрышек. Нарежьте тонкими ломтиками куриное филе и вешенки. На сковороде обжарьте наструганный соломкой имбирь, мелко нарубленный чеснок и курицу с грибами. Когда вешенки приобретут коричневую корочку, добавьте немного соевого соуса, несколько звездочек бадьяна, сладкий перец тонкими кольцами и перец чили. Потушите несколько минут и отправьте все это в кастрюлю с куриным бульоном. Варите пять минут. Параллельно в другой посуде приготовьте в подсоленной воде лапшу удон. Перед подачей на стол в тарелку выжмите лимонный сок, покрошите зеленый лук, положите лапшу и залейте супом.
Вегетарианский борщ — менее калорийный, но такой же вкусный, как обычный. Обжарьте на сковороде лук и тертую морковь. В кипящую воду положите картофель и варите пять минут. Добавьте нарезанную соломкой свеклу, сладкий перец, 150 граммов томатной пасты, измельченный чеснок, лавровый лист, перец горошком и поджарку из моркови и лука. Для пикантности — вяленые помидоры. Чтобы борщ был ярче по цвету, влейте чайную ложку уксуса. Варите суп еще пять минут, а затем отправьте в кастрюлю нашинкованную соломкой капусту. Посолите по вкусу — и еще три минуты на огне. Очень вкусно, особенно со сметаной.
Вегетарианский борщ — менее калорийный, но такой же вкусный, как обычный. Обжарьте на сковороде лук и тертую морковь. В кипящую воду положите картофель и варите пять минут. Добавьте нарезанную соломкой свеклу, сладкий перец, 150 граммов томатной пасты, измельченный чеснок, лавровый лист, перец горошком и поджарку из моркови и лука. Для пикантности — вяленые помидоры. Чтобы борщ был ярче по цвету, влейте чайную ложку уксуса. Варите суп еще пять минут, а затем отправьте в кастрюлю нашинкованную соломкой капусту. Посолите по вкусу — и еще три минуты на огне. Очень вкусно, особенно со сметаной.
Если свекольник и окрошка на кефире уже надоели, приготовьте холодный огуречный суп на кокосовом молоке. На одну порцию потребуется один свежий овощ, четверть луковицы и 200 миллилитров кокосового молока. С огурца снимите кожицу, но не выбрасывайте ее. Вскипятите немного воды. Опустите туда на 30 секунд кожуру. Затем переместите в ледяную воду. Мякоть огурца и лук нарежьте небольшими кусочками, положите в кастрюлю и залейте кокосовым молоком. Добавьте немного карри и варите десять минут на медленном огне. Остудите и взбейте в блендере вместе с огуречной кожурой. Посолите и поперчите по вкусу. Подавать суп нужно охлажденным, украсив ломтиками огурца и листочками мяты.
Если свекольник и окрошка на кефире уже надоели, приготовьте холодный огуречный суп на кокосовом молоке. На одну порцию потребуется один свежий овощ, четверть луковицы и 200 миллилитров кокосового молока. С огурца снимите кожицу, но не выбрасывайте ее. Вскипятите немного воды. Опустите туда на 30 секунд кожуру. Затем переместите в ледяную воду. Мякоть огурца и лук нарежьте небольшими кусочками, положите в кастрюлю и залейте кокосовым молоком. Добавьте немного карри и варите десять минут на медленном огне. Остудите и взбейте в блендере вместе с огуречной кожурой. Посолите и поперчите по вкусу. Подавать суп нужно охлажденным, украсив ломтиками огурца и листочками мяты.