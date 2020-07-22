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Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
Диета на основе гречневой крупы оказывает уникальное оздоровительное действие на организм млекопитающих, уверены исследователи Сибирского федерального... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:21
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https://ria.ru/20181109/1532418979.html
А сказать людям, что любой растительный продукт прошедший термообработку теряет свои полезные свойства практически полностью, слабо? Мы же дураки, мы как раньше готовили пищу, так и будем готовить. А может авторы статьи дураки, или эти учёные? Для кого все эти исследования, если пользы они не несут. Меня всегда умиляли заявления наших докторов и диетологов, типа, - "вы знаете какая чудовищная полезность сосредоточена в свёкле, картофеле и бобовых (к примеру), ешьте винегрет и будет вам счастье!" Кто-нибудь ел винегрет из сырых составляющих? Тогда кукиш вам, а не полезность. Вся она при нагреве свыше 60 град. благополучно скончалась, оставив вам белки, жиры и углеводы денатурированные, т.е. лишенные природной натуральности. Думайте, люди, что вы едите! Впрочем... Как хотите)).
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/96465/54/964655426_0:0:2009:1130_1400x0_80_0_0_3254d162205b3521f31bc7c30d1e5393.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
красноярский государственный медицинский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"

03:00 22.07.2020 (обновлено: 14:21 22.07.2020)
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© Fotolia / timolinaГречневая каша
Гречневая каша
© Fotolia / timolina
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Диета на основе гречневой крупы оказывает уникальное оздоровительное действие на организм млекопитающих, уверены исследователи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, употребление гречки существенно повышает уровень "белка долголетия" SIRT1 и оказывает целый ряд других позитивных эффектов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cereal Science.
Сиртуины — обширное семейство белков, участвующих в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Входящий в это семейство белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень SIRT1 замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма.
© Фото : СФУ Заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк осуществляет научное руководство проектом по изучению "белка долголетия" сиртуина
Заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк осуществляет научное руководство над проектом по изучению белка долголетия сиртуина
© Фото : СФУ
Заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк осуществляет научное руководство проектом по изучению "белка долголетия" сиртуина
Как объяснили ученые, чем меньше калорий мы потребляем, тем больше "белка долголетия" вырабатывает организм. Голодание запускает процессы репарации — "ремонта" клеток, увеличивающего срок их жизни. Однако специалисты СФУ уверены, что время от времени недоедать во имя здоровья — неправильно.
"Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано. Продуктом, который поможет вырабатывать нужный объем SIRT1, является гречневая крупа или мука, широко представленная не только в российской кухне, но и в кухнях Китая, Японии, Кореи и Индии, которая, кстати, является исторической родиной растения", — рассказала заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.
Как объяснили ученые СФУ, гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм человека использует для производства собственных белков. Кроме того, растение содержит много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем, а также значительное количество клетчатки, отвечающей за чувство сытости.
"Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение — настоящий суперфуд. Есть исследования, доказывающие эффективность винограда для продления жизни клеток, но, во-первых, в отличие от гречихи, он малодоступен во многих регионах мира, и, во-вторых, он совсем не отличается диетическими свойствами. При этом сложно представить, сколько винограда придется съесть, чтобы запустить механизмы клеточного восстановления", — отметила инициатор исследования, доцент СФУ Шубхра Панде.
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Эксперименты показали, что пища, обогащенная перемолотыми ядрами гречки, обеспечивает стабильную прибавку веса. При этом уровень SIRT1 в организме животных вырос в 30 раз, что, по словам ученых, соответствует оптимальному уровню выработки этого белка.
"Ограничение калорийности рациона подопытных крыс привело к снижению общего количества белка в крови на 19%, в желудке на 95%, в печени и почках на 35,2% и 27% соответственно. Подобное можно наблюдать и у людей, которые садятся на жесткие диеты, избегая физических нагрузок: организм страдает от недостатка белков — главного строительного материала", — отметила соавтор исследования, бакалавр Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Мария Рязанова.
Ученые СФУ отметили, что, в отличие от голодания, употребление гречки даже в больших количествах не вызовет чрезмерную выработку SIRT1, а значит, не приведет к опасному для организма побочному эффекту такого "перепроизводства" — окислительному стрессу.
Исследование проводилось учеными СФУ в сотрудничестве со специалистами Красноярского Государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.
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РИА НаукаКрасноярский государственный медицинский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
Популярные комментарии
А сказать людям, что любой растительный продукт прошедший термообработку теряет свои полезные свойства практически полностью, слабо? Мы же дураки, мы как раньше готовили пищу, так и будем готовить. А может авторы статьи дураки, или эти учёные? Для кого все эти исследования, если пользы они не несут. Меня всегда умиляли заявления наших докторов и диетологов, типа, - "вы знаете какая чудовищная полезность сосредоточена в свёкле, картофеле и бобовых (к примеру), ешьте винегрет и будет вам счастье!" Кто-нибудь ел винегрет из сырых составляющих? Тогда кукиш вам, а не полезность. Вся она при нагреве свыше 60 град. благополучно скончалась, оставив вам белки, жиры и углеводы денатурированные, т.е. лишенные природной натуральности. Думайте, люди, что вы едите! Впрочем... Как хотите)).
22 июля, 07:46
Владимир Мишин
25421022
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22 июля, 04:09
ИВИгорь Владимирович
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