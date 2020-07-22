Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200722/1574646912.html
Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Мэрайя Кэри решила выкладывать в Сеть редкие архивные выступления по случаю 30-летия своей карьеры, сообщает NME. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:15
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
мэрайя кэри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_0:0:2473:1392_1400x0_80_0_0_fd04a232c7f12ccc89a7d162a85bae71.jpg
https://ria.ru/20191217/1562478812.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_0:0:2473:1392_1400x0_80_0_0_fd04a232c7f12ccc89a7d162a85bae71.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_0:0:2473:1854_1400x0_80_0_0_3141d9e8645672a912f7f42c46c3e0f5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_249:0:2170:1921_1400x0_80_0_0_25f4bba5def7998a7448be0d9ed3da41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, мэрайя кэри

Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры

01:15 22.07.2020
142
© AP Photo / Chris PizzelloМэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус". 7 января 2018
Мэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий Золотой глобус. 7 января 2018
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Мэрайя Кэри решила выкладывать в Сеть редкие архивные выступления по случаю 30-летия своей карьеры, сообщает NME.
Новый контент будет появляться каждую пятницу, он будет состоять из альбомов, ремиксов, бонусных треков, версий а капелла и живых выступлений.
Музыкальную часть будут дополнять ролики, фотографии и заметки самой певицы.
На YouTube уже выложен ее концерт в Tatu Club в Нью-Йорке, который состоялся 22 октября 1990 года.
Кэри исполняет песни "Love takes time", "Vision of love" (ее первый сингл), "Vanishing" и "Don’t play that song (You lied)".
Ранее Кэри сообщила, что 29 сентября выйдет книга ее мемуаров "Что значит Мэрайя Кэри" ("The meaning of Mariah Carey"), в которой она описывает свой путь от "испуганной маленькой девочки" до "успешной женщины".
Кадр из видео к песне Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You
17 декабря 2019, 18:20Культура
Песня Мэрайи Кэри стала номером один в США через 25 лет после релиза
000000
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесYouTubeМэрайя Кэри
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Госдума приняла закон об электронной однократной визе
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Сотрудник полиции
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб)
В Колумбии разбился военный вертолет
Желтая черепаха
В Индии местные жители спасли редкую желтую черепаху
Разрушивший пляж в Сочи смерч попал на видео
Разрушивший пляж в Сочи смерч попал на видео
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Пробирки с образцами крови
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Визит президента РФ В. Путина в Грецию
Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник
Марс во время восхода солнца
Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Автомобили итальянской полиции
Конфискованную за неуплату налогов автоколлекцию передали музею в Турине
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния