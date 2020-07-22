https://ria.ru/20200722/1574646912.html
Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Мэрайя Кэри решила выкладывать в Сеть редкие архивные выступления по случаю 30-летия своей карьеры, сообщает NME. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:15
2020-07-22T01:15
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
мэрайя кэри
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, мэрайя кэри
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости
. Мэрайя Кэри решила выкладывать в Сеть редкие архивные выступления по случаю 30-летия своей карьеры, сообщает
NME.
Новый контент будет появляться каждую пятницу, он будет состоять из альбомов, ремиксов, бонусных треков, версий а капелла и живых выступлений.
Музыкальную часть будут дополнять ролики, фотографии и заметки самой певицы.
На YouTube уже выложен ее концерт в Tatu Club в Нью-Йорке, который состоялся 22 октября 1990 года.
Кэри исполняет песни "Love takes time", "Vision of love" (ее первый сингл), "Vanishing" и "Don’t play that song (You lied)".
Ранее Кэри сообщила
, что 29 сентября выйдет книга ее мемуаров "Что значит Мэрайя Кэри" ("The meaning of Mariah Carey"), в которой она описывает свой путь от "испуганной маленькой девочки" до "успешной женщины".