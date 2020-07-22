Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях

"Три плюс два", Крым 60-е
Слова "глэмпинг" тогда еще не было, но к происходящему на экране оно вполне бы подошло. Трое интеллигентных приятелей обосновались в палатке на берегу Черного моря. Но приезжают две незнакомки, и никто из отдыхающих уступать друг другу заветное место не хочет. Приглашения сниматься ждали Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, которые играли в пьесе Сергея Михалкова "Дикари", положенной в основу ленты, но режиссер Генрих Оганесян решил омолодить актерский состав.
В "Три плюс два" можно бесконечно смотреть на две вещи: живописные пейзажи окрестностей Судака, Нового света, Алушты и стильные наряды героев. Зоя и Наташа переодеваются так часто, что просто непонятно, как такой гардероб в принципе мог поместиться в их крохотном "Запорожце".
"Три плюс два", Крым 60-е
Слова "глэмпинг" тогда еще не было, но к происходящему на экране оно вполне бы подошло. Трое интеллигентных приятелей обосновались в палатке на берегу Черного моря. Но приезжают две незнакомки, и никто из отдыхающих уступать друг другу заветное место не хочет. Приглашения сниматься ждали Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, которые играли в пьесе Сергея Михалкова "Дикари", положенной в основу ленты, но режиссер Генрих Оганесян решил омолодить актерский состав.
В "Три плюс два" можно бесконечно смотреть на две вещи: живописные пейзажи окрестностей Судака, Нового света, Алушты и стильные наряды героев. Зоя и Наташа переодеваются так часто, что просто непонятно, как такой гардероб в принципе мог поместиться в их крохотном "Запорожце".
"Грязные танцы", Аппалачи, штат Нью-Йорк, 1963 год
Летние каникулы, которые юной Бэби приходится проводить с родителями, становятся веселее, когда она знакомится с симпатичным инструктором танцев. Фильм, ставший по-настоящему культовым, основан на реальной истории сценаристки Элеонор Бергштайн, которая в юности участвовала в чемпионате по мамбо, или dirty dancing. Основная часть съемок пришлась на знойный август. А вот сцену с поддержкой в воде перенесли на осень — озеро было уже ледяным, поэтому крупных планов здесь нет: актеры просто посинели от холода.
"Грязные танцы", Аппалачи, штат Нью-Йорк, 1963 год
Летние каникулы, которые юной Бэби приходится проводить с родителями, становятся веселее, когда она знакомится с симпатичным инструктором танцев. Фильм, ставший по-настоящему культовым, основан на реальной истории сценаристки Элеонор Бергштайн, которая в юности участвовала в чемпионате по мамбо, или dirty dancing. Основная часть съемок пришлась на знойный август. А вот сцену с поддержкой в воде перенесли на осень — озеро было уже ледяным, поэтому крупных планов здесь нет: актеры просто посинели от холода.
"Будьте моим мужем", Сочи, 80-е
Неженатый врач-педиатр и мать-одиночка, которые впервые видят друг друга, вынуждены притворяться семьей — ради того, чтобы заполучить жилье в частном секторе: в разгар курортного сезона тут все переполнено. Легкая музыкальная комедия с главными советскими звездами тех лет — Андреем Мироновым и Еленой Прокловой.
"Будьте моим мужем", Сочи, 80-е
Неженатый врач-педиатр и мать-одиночка, которые впервые видят друг друга, вынуждены притворяться семьей — ради того, чтобы заполучить жилье в частном секторе: в разгар курортного сезона тут все переполнено. Легкая музыкальная комедия с главными советскими звездами тех лет — Андреем Мироновым и Еленой Прокловой.
"Назови меня своим именем", Северная Италия, 1983 год
Семнадцатилетний Элио проводит каникулы на вилле у родителей: читает, музицирует и заводит роман с соседкой. Все изменяется с появлением американца Оливера, приехавшего к отцу юноши, профессору-археологу. Фильм о взрослении у Луки Гуаданьино получился таким же томным и ярким, как жаркий средиземноморский день — но при этом без пошлости или обычного в таких случаях морализаторства. Специально для роли Тимоти Шаламе научился говорить по-итальянски и играть на фортепиано, критики и публика его усилия оценили высоко.
"Назови меня своим именем", Северная Италия, 1983 год
Семнадцатилетний Элио проводит каникулы на вилле у родителей: читает, музицирует и заводит роман с соседкой. Все изменяется с появлением американца Оливера, приехавшего к отцу юноши, профессору-археологу. Фильм о взрослении у Луки Гуаданьино получился таким же томным и ярким, как жаркий средиземноморский день — но при этом без пошлости или обычного в таких случаях морализаторства. Специально для роли Тимоти Шаламе научился говорить по-итальянски и играть на фортепиано, критики и публика его усилия оценили высоко.
"Перед рассветом", Вена, 90-е
Джесси планирует вернуться домой, в Америку, после проведенных в Европе каникул. В поезде он встречает француженку Селин, которую уговаривает сойти вместе с ним в Вене, чтобы погулять вместе вечер и ночь перед его отлетом. Это первая часть трилогии: события второго фильма ("Перед закатом") происходят в Париже, а заключительная часть ("Перед полуночью") снималась в Греции. Сюжет очень простой, фактически все построено на диалогах, но ленты смотрятся на одном дыхании.
"Перед рассветом", Вена, 90-е
Джесси планирует вернуться домой, в Америку, после проведенных в Европе каникул. В поезде он встречает француженку Селин, которую уговаривает сойти вместе с ним в Вене, чтобы погулять вместе вечер и ночь перед его отлетом. Это первая часть трилогии: события второго фильма ("Перед закатом") происходят в Париже, а заключительная часть ("Перед полуночью") снималась в Греции. Сюжет очень простой, фактически все построено на диалогах, но ленты смотрятся на одном дыхании.
"Вики Кристина Барселона", Барселона
Две подружки-американки во время отпуска в столице Каталонии встречают художника Антонио. Он мечется между двумя девушками, а еще на горизонте появляется его темпераментная бывшая. В первом варианте сценария, написанном за несколько лет до съемок, действие происходило в Сан-Франциско. Но по решению студии историю перенесли в Испанию, чьи власти выделили на кинопроизводство полтора миллиона евро. Это первая картина Вуди Аллена из его "туристического цикла": следующей будет воспевающая французскую столицу "Полночь в Париже".
"Вики Кристина Барселона", Барселона
Две подружки-американки во время отпуска в столице Каталонии встречают художника Антонио. Он мечется между двумя девушками, а еще на горизонте появляется его темпераментная бывшая. В первом варианте сценария, написанном за несколько лет до съемок, действие происходило в Сан-Франциско. Но по решению студии историю перенесли в Испанию, чьи власти выделили на кинопроизводство полтора миллиона евро. Это первая картина Вуди Аллена из его "туристического цикла": следующей будет воспевающая французскую столицу "Полночь в Париже".
"Роковая красотка", Биарриц и Монако
Профессиональную охотницу за миллионерами подводит чутье: простого бармена, работающего в роскошном отеле, она принимает за настоящего богача. А он влюбляется в красавицу и, пытаясь первое время скрыть правду, выполняет все ее капризы. Каждый кадр насыщен настоящей joie de vivre, за которую многие так верны Лазурному берегу. В оригинале название французского фильма с Одри Тоту звучит как "Бесценный" — ведь он как раз о том самом светлом чувстве, которое вообще-то не купить за деньги.
"Роковая красотка", Биарриц и Монако
Профессиональную охотницу за миллионерами подводит чутье: простого бармена, работающего в роскошном отеле, она принимает за настоящего богача. А он влюбляется в красавицу и, пытаясь первое время скрыть правду, выполняет все ее капризы. Каждый кадр насыщен настоящей joie de vivre, за которую многие так верны Лазурному берегу. В оригинале название французского фильма с Одри Тоту звучит как "Бесценный" — ведь он как раз о том самом светлом чувстве, которое вообще-то не купить за деньги.
"Отпуск по обмену", английская провинция и Калифорния
Две незнакомые друг с другом девушки — романтичная тихая англичанка и целеустремленная бойкая американка — из-за неудач в личной жизни решаются на авантюру. Они меняются домами на время каникул. Тот случай, когда совершенно незапланированный отпуск оказывается просто идеальным. В главных ролях — целое созвездие: Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Кэмерон Диас и Джек Блэк. И даже в эпизоде не обошлось без такой величины, как Дастин Хоффман.
"Отпуск по обмену", английская провинция и Калифорния
Две незнакомые друг с другом девушки — романтичная тихая англичанка и целеустремленная бойкая американка — из-за неудач в личной жизни решаются на авантюру. Они меняются домами на время каникул. Тот случай, когда совершенно незапланированный отпуск оказывается просто идеальным. В главных ролях — целое созвездие: Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Кэмерон Диас и Джек Блэк. И даже в эпизоде не обошлось без такой величины, как Дастин Хоффман.
"Хороший год", Прованс
Циничный биржевой трейдер из Лондона приезжает во Францию, чтобы продать винодельческое поместье, где прошло его детство. Однако быстро заключить сделку не удается: выясняется, что на наследство покойного дяди претендует юная американка Кристи. Ридли Скотт снимал картину в окрестностях своего дома в Провансе, где живет уже много лет. В одной из сцен герой Рассела Кроу поднимает горсть земли и вдыхает ее запах — отсылка к фильму "Гладиатор", над которым актер и режиссер тоже работали вместе.
"Хороший год", Прованс
Циничный биржевой трейдер из Лондона приезжает во Францию, чтобы продать винодельческое поместье, где прошло его детство. Однако быстро заключить сделку не удается: выясняется, что на наследство покойного дяди претендует юная американка Кристи. Ридли Скотт снимал картину в окрестностях своего дома в Провансе, где живет уже много лет. В одной из сцен герой Рассела Кроу поднимает горсть земли и вдыхает ее запах — отсылка к фильму "Гладиатор", над которым актер и режиссер тоже работали вместе.
"Мое большое греческое лето", Греция
Американка греческого происхождения с ученой степенью вынуждена "снизойти" до работы экскурсоводом. Сначала ей не удается найти общий язык ни с туристами, ни с водителем автобуса, но постепенно все налаживается. "Моя жизнь в руинах" — это оригинальное название ленты — стала первым голливудским проектом за более чем полвека, команде которого официально разрешили снимать в афинском Акрополе.
"Мое большое греческое лето", Греция
Американка греческого происхождения с ученой степенью вынуждена "снизойти" до работы экскурсоводом. Сначала ей не удается найти общий язык ни с туристами, ни с водителем автобуса, но постепенно все налаживается. "Моя жизнь в руинах" — это оригинальное название ленты — стала первым голливудским проектом за более чем полвека, команде которого официально разрешили снимать в афинском Акрополе.
"Притворись моей женой", Гавайи
Успешный пластический хирург изобрел свой метод знакомства с девушками: убежденный холостяк разыгрывает перед ними роль несчастного мужа. Но однажды он встречает свою настоящую любовь — юную блондинку Палмер, которой тоже успевает наплести про несуществующую деспотичную супругу. Чтобы выпутаться из положения, Дэнни просит свою ассистентку Кэтрин подыграть ему, и вся компания отправляется вместе отдыхать на Гавайи.
"Притворись моей женой", Гавайи
Успешный пластический хирург изобрел свой метод знакомства с девушками: убежденный холостяк разыгрывает перед ними роль несчастного мужа. Но однажды он встречает свою настоящую любовь — юную блондинку Палмер, которой тоже успевает наплести про несуществующую деспотичную супругу. Чтобы выпутаться из положения, Дэнни просит свою ассистентку Кэтрин подыграть ему, и вся компания отправляется вместе отдыхать на Гавайи.
"Как выйти замуж за три дня", Ирландия
Американка Анна вместе со своим молодым человеком уже четыре года, однако он не спешит просить ее руки, и девушка решает взять инициативу на себя. У нее ирландские корни, а по традиции этой страны 29 февраля любая женщина может сделать предложение мужчине, и тот не вправе отказаться. Но добраться до любимого, который уезжает в командировку, ей удается с большими приключениями.
"Как выйти замуж за три дня", Ирландия
Американка Анна вместе со своим молодым человеком уже четыре года, однако он не спешит просить ее руки, и девушка решает взять инициативу на себя. У нее ирландские корни, а по традиции этой страны 29 февраля любая женщина может сделать предложение мужчине, и тот не вправе отказаться. Но добраться до любимого, который уезжает в командировку, ей удается с большими приключениями.