Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях

"Три плюс два", Крым 60-е

Слова "глэмпинг" тогда еще не было, но к происходящему на экране оно вполне бы подошло. Трое интеллигентных приятелей обосновались в палатке на берегу Черного моря. Но приезжают две незнакомки, и никто из отдыхающих уступать друг другу заветное место не хочет. Приглашения сниматься ждали Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, которые играли в пьесе Сергея Михалкова "Дикари", положенной в основу ленты, но режиссер Генрих Оганесян решил омолодить актерский состав.

В "Три плюс два" можно бесконечно смотреть на две вещи: живописные пейзажи окрестностей Судака, Нового света, Алушты и стильные наряды героев. Зоя и Наташа переодеваются так часто, что просто непонятно, как такой гардероб в принципе мог поместиться в их крохотном "Запорожце".