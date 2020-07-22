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https://ria.ru/20200722/1574637158.html
Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях
Кажется, курортный роман — ситуация, просто созданная для кино: прекрасные пейзажи, двое оторвавшихся от дома незнакомцев, никакой привычной рутины и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-23T01:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/105346/14/1053461466_0:56:2000:1181_1400x0_80_0_0_b9047563338ec2f957f78b5bbc882196.jpg
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Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях

08:00 22.07.2020 (обновлено: 01:28 23.07.2020)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Кажется, курортный роман — ситуация, просто созданная для кино: прекрасные пейзажи, двое оторвавшихся от дома незнакомцев, никакой привычной рутины и ограниченное количество времени. Даже если такие отношения заканчиваются вместе с отпуском, о них все равно остаются самые теплые воспоминания. Фильмы, которые особенно приятно увидеть или пересмотреть этим летом, когда с путешествиями не все так просто, — в материале РИА Новости.
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"Три плюс два", Крым 60-е

Слова "глэмпинг" тогда еще не было, но к происходящему на экране оно вполне бы подошло. Трое интеллигентных приятелей обосновались в палатке на берегу Черного моря. Но приезжают две незнакомки, и никто из отдыхающих уступать друг другу заветное место не хочет. Приглашения сниматься ждали Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, которые играли в пьесе Сергея Михалкова "Дикари", положенной в основу ленты, но режиссер Генрих Оганесян решил омолодить актерский состав.

В "Три плюс два" можно бесконечно смотреть на две вещи: живописные пейзажи окрестностей Судака, Нового света, Алушты и стильные наряды героев. Зоя и Наташа переодеваются так часто, что просто непонятно, как такой гардероб в принципе мог поместиться в их крохотном "Запорожце".

Кадр из художественного фильма Три плюс два
1 из 12

"Три плюс два", Крым 60-е

Слова "глэмпинг" тогда еще не было, но к происходящему на экране оно вполне бы подошло. Трое интеллигентных приятелей обосновались в палатке на берегу Черного моря. Но приезжают две незнакомки, и никто из отдыхающих уступать друг другу заветное место не хочет. Приглашения сниматься ждали Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, которые играли в пьесе Сергея Михалкова "Дикари", положенной в основу ленты, но режиссер Генрих Оганесян решил омолодить актерский состав.

В "Три плюс два" можно бесконечно смотреть на две вещи: живописные пейзажи окрестностей Судака, Нового света, Алушты и стильные наряды героев. Зоя и Наташа переодеваются так часто, что просто непонятно, как такой гардероб в принципе мог поместиться в их крохотном "Запорожце".

© РИА Новости
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© AP Photo / Lionsgate Home Entertainment

"Грязные танцы", Аппалачи, штат Нью-Йорк, 1963 год

Летние каникулы, которые юной Бэби приходится проводить с родителями, становятся веселее, когда она знакомится с симпатичным инструктором танцев. Фильм, ставший по-настоящему культовым, основан на реальной истории сценаристки Элеонор Бергштайн, которая в юности участвовала в чемпионате по мамбо, или dirty dancing. Основная часть съемок пришлась на знойный август. А вот сцену с поддержкой в воде перенесли на осень — озеро было уже ледяным, поэтому крупных планов здесь нет: актеры просто посинели от холода.

Американский актер Патрик Суэйзи и американская актриса Дженнифер Грей в фильме Грязные танцы
2 из 12

"Грязные танцы", Аппалачи, штат Нью-Йорк, 1963 год

Летние каникулы, которые юной Бэби приходится проводить с родителями, становятся веселее, когда она знакомится с симпатичным инструктором танцев. Фильм, ставший по-настоящему культовым, основан на реальной истории сценаристки Элеонор Бергштайн, которая в юности участвовала в чемпионате по мамбо, или dirty dancing. Основная часть съемок пришлась на знойный август. А вот сцену с поддержкой в воде перенесли на осень — озеро было уже ледяным, поэтому крупных планов здесь нет: актеры просто посинели от холода.

© AP Photo / Lionsgate Home Entertainment
© Фото : пресс-служба Москино

"Будьте моим мужем", Сочи, 80-е

Неженатый врач-педиатр и мать-одиночка, которые впервые видят друг друга, вынуждены притворяться семьей — ради того, чтобы заполучить жилье в частном секторе: в разгар курортного сезона тут все переполнено. Легкая музыкальная комедия с главными советскими звездами тех лет — Андреем Мироновым и Еленой Прокловой. 

Кадр из фильма Будьте моим мужем
3 из 12

"Будьте моим мужем", Сочи, 80-е

Неженатый врач-педиатр и мать-одиночка, которые впервые видят друг друга, вынуждены притворяться семьей — ради того, чтобы заполучить жилье в частном секторе: в разгар курортного сезона тут все переполнено. Легкая музыкальная комедия с главными советскими звездами тех лет — Андреем Мироновым и Еленой Прокловой. 

© Фото : пресс-служба Москино
© Frensy Film Company, La Cinéfacture (2017)

"Назови меня своим именем", Северная Италия, 1983 год

Семнадцатилетний Элио проводит каникулы на вилле у родителей: читает, музицирует и заводит роман с соседкой. Все изменяется с появлением американца Оливера, приехавшего к отцу юноши, профессору-археологу. Фильм о взрослении у Луки Гуаданьино получился таким же томным и ярким, как жаркий средиземноморский день — но при этом без пошлости или обычного в таких случаях морализаторства. Специально для роли Тимоти Шаламе научился говорить по-итальянски и играть на фортепиано, критики и публика его усилия оценили высоко.

Кадр из фильма Назови меня своим именем
4 из 12

"Назови меня своим именем", Северная Италия, 1983 год

Семнадцатилетний Элио проводит каникулы на вилле у родителей: читает, музицирует и заводит роман с соседкой. Все изменяется с появлением американца Оливера, приехавшего к отцу юноши, профессору-археологу. Фильм о взрослении у Луки Гуаданьино получился таким же томным и ярким, как жаркий средиземноморский день — но при этом без пошлости или обычного в таких случаях морализаторства. Специально для роли Тимоти Шаламе научился говорить по-итальянски и играть на фортепиано, критики и публика его усилия оценили высоко.

© Frensy Film Company, La Cinéfacture (2017)
© Castle Rock Entertainment/Detour Filmproduction/Filmhaus Wien Universa Filmproduktions (1995)

"Перед рассветом", Вена, 90-е

Джесси планирует вернуться домой, в Америку, после проведенных в Европе каникул. В поезде он встречает француженку Селин, которую уговаривает сойти вместе с ним в Вене, чтобы погулять вместе вечер и ночь перед его отлетом. Это первая часть трилогии: события второго фильма ("Перед закатом") происходят в Париже, а заключительная часть ("Перед полуночью") снималась в Греции. Сюжет очень простой, фактически все построено на диалогах, но ленты смотрятся на одном дыхании.

Итан Хоук и Жюли Дельпи
5 из 12

"Перед рассветом", Вена, 90-е

Джесси планирует вернуться домой, в Америку, после проведенных в Европе каникул. В поезде он встречает француженку Селин, которую уговаривает сойти вместе с ним в Вене, чтобы погулять вместе вечер и ночь перед его отлетом. Это первая часть трилогии: события второго фильма ("Перед закатом") происходят в Париже, а заключительная часть ("Перед полуночью") снималась в Греции. Сюжет очень простой, фактически все построено на диалогах, но ленты смотрятся на одном дыхании.

© Castle Rock Entertainment/Detour Filmproduction/Filmhaus Wien Universa Filmproduktions (1995)
© Antena 3 Films (2008)

"Вики Кристина Барселона", Барселона

Две подружки-американки во время отпуска в столице Каталонии встречают художника Антонио. Он мечется между двумя девушками, а еще на горизонте появляется его темпераментная бывшая. В первом варианте сценария, написанном за несколько лет до съемок, действие происходило в Сан-Франциско. Но по решению студии историю перенесли в Испанию, чьи власти выделили на кинопроизводство полтора миллиона евро. Это первая картина Вуди Аллена из его "туристического цикла": следующей будет воспевающая французскую столицу "Полночь в Париже". 

Кадр из фильма Вики Кристина Барселона
6 из 12

"Вики Кристина Барселона", Барселона

Две подружки-американки во время отпуска в столице Каталонии встречают художника Антонио. Он мечется между двумя девушками, а еще на горизонте появляется его темпераментная бывшая. В первом варианте сценария, написанном за несколько лет до съемок, действие происходило в Сан-Франциско. Но по решению студии историю перенесли в Испанию, чьи власти выделили на кинопроизводство полтора миллиона евро. Это первая картина Вуди Аллена из его "туристического цикла": следующей будет воспевающая французскую столицу "Полночь в Париже". 

© Antena 3 Films (2008)
© Canal+ [fr]/France 2 Cinéma/France 3 Cinéma, 2006

"Роковая красотка", Биарриц и Монако

Профессиональную охотницу за миллионерами подводит чутье: простого бармена, работающего в роскошном отеле, она принимает за настоящего богача. А он влюбляется в красавицу и, пытаясь первое время скрыть правду, выполняет все ее капризы. Каждый кадр насыщен настоящей joie de vivre, за которую многие так верны Лазурному берегу. В оригинале название французского фильма с Одри Тоту звучит как "Бесценный" — ведь он как раз о том самом светлом чувстве, которое вообще-то не купить за деньги.

Кадр из фильма Роковая красотка
7 из 12

"Роковая красотка", Биарриц и Монако

Профессиональную охотницу за миллионерами подводит чутье: простого бармена, работающего в роскошном отеле, она принимает за настоящего богача. А он влюбляется в красавицу и, пытаясь первое время скрыть правду, выполняет все ее капризы. Каждый кадр насыщен настоящей joie de vivre, за которую многие так верны Лазурному берегу. В оригинале название французского фильма с Одри Тоту звучит как "Бесценный" — ведь он как раз о том самом светлом чувстве, которое вообще-то не купить за деньги.

© Canal+ [fr]/France 2 Cinéma/France 3 Cinéma, 2006
© Columbia Pictures (2006)

"Отпуск по обмену", английская провинция и Калифорния

Две незнакомые друг с другом девушки — романтичная тихая англичанка и целеустремленная бойкая американка — из-за неудач в личной жизни решаются на авантюру. Они меняются домами на время каникул. Тот случай, когда совершенно незапланированный отпуск оказывается просто идеальным. В главных ролях — целое созвездие: Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Кэмерон Диас и Джек Блэк. И даже в эпизоде не обошлось без такой величины, как Дастин Хоффман. 

Кадр из фильма Отпуск по обмену
8 из 12

"Отпуск по обмену", английская провинция и Калифорния

Две незнакомые друг с другом девушки — романтичная тихая англичанка и целеустремленная бойкая американка — из-за неудач в личной жизни решаются на авантюру. Они меняются домами на время каникул. Тот случай, когда совершенно незапланированный отпуск оказывается просто идеальным. В главных ролях — целое созвездие: Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Кэмерон Диас и Джек Блэк. И даже в эпизоде не обошлось без такой величины, как Дастин Хоффман. 

© Columbia Pictures (2006)
© Fox 2000 Pictures (2006)

"Хороший год", Прованс

Циничный биржевой трейдер из Лондона приезжает во Францию, чтобы продать винодельческое поместье, где прошло его детство. Однако быстро заключить сделку не удается: выясняется, что на наследство покойного дяди претендует юная американка Кристи. Ридли Скотт снимал картину в окрестностях своего дома в Провансе, где живет уже много лет. В одной из сцен герой Рассела Кроу поднимает горсть земли и вдыхает ее запах — отсылка к фильму "Гладиатор", над которым актер и режиссер тоже работали вместе.

Кадр из фильма Хороший год
9 из 12

"Хороший год", Прованс

Циничный биржевой трейдер из Лондона приезжает во Францию, чтобы продать винодельческое поместье, где прошло его детство. Однако быстро заключить сделку не удается: выясняется, что на наследство покойного дяди претендует юная американка Кристи. Ридли Скотт снимал картину в окрестностях своего дома в Провансе, где живет уже много лет. В одной из сцен герой Рассела Кроу поднимает горсть земли и вдыхает ее запах — отсылка к фильму "Гладиатор", над которым актер и режиссер тоже работали вместе.

© Fox 2000 Pictures (2006)
© 26 Films (2009)

"Мое большое греческое лето", Греция

Американка греческого происхождения с ученой степенью вынуждена "снизойти" до работы экскурсоводом. Сначала ей не удается найти общий язык ни с туристами, ни с водителем автобуса, но постепенно все налаживается. "Моя жизнь в руинах" — это оригинальное название ленты — стала первым голливудским проектом за более чем полвека, команде которого официально разрешили снимать в афинском Акрополе. 

Кадр из фильма Мое большое греческое лето
10 из 12

"Мое большое греческое лето", Греция

Американка греческого происхождения с ученой степенью вынуждена "снизойти" до работы экскурсоводом. Сначала ей не удается найти общий язык ни с туристами, ни с водителем автобуса, но постепенно все налаживается. "Моя жизнь в руинах" — это оригинальное название ленты — стала первым голливудским проектом за более чем полвека, команде которого официально разрешили снимать в афинском Акрополе. 

© 26 Films (2009)
© Фото : Sony Pictures Releasing

"Притворись моей женой", Гавайи

Успешный пластический хирург изобрел свой метод знакомства с девушками: убежденный холостяк разыгрывает перед ними роль несчастного мужа. Но однажды он встречает свою настоящую любовь — юную блондинку Палмер, которой тоже успевает наплести про несуществующую деспотичную супругу. Чтобы выпутаться из положения, Дэнни просит свою ассистентку Кэтрин подыграть ему, и вся компания отправляется вместе отдыхать на Гавайи.

Кадр из фильма Притворись моей женой
11 из 12

"Притворись моей женой", Гавайи

Успешный пластический хирург изобрел свой метод знакомства с девушками: убежденный холостяк разыгрывает перед ними роль несчастного мужа. Но однажды он встречает свою настоящую любовь — юную блондинку Палмер, которой тоже успевает наплести про несуществующую деспотичную супругу. Чтобы выпутаться из положения, Дэнни просит свою ассистентку Кэтрин подыграть ему, и вся компания отправляется вместе отдыхать на Гавайи.

© Фото : Sony Pictures Releasing
© Universal Studios, Spyglass Entertainment (2009)

"Как выйти замуж за три дня", Ирландия

Американка Анна вместе со своим молодым человеком уже четыре года, однако он не спешит просить ее руки, и девушка решает взять инициативу на себя. У нее ирландские корни, а по традиции этой страны 29 февраля любая женщина может сделать предложение мужчине, и тот не вправе отказаться. Но добраться до любимого, который уезжает в командировку, ей удается с большими приключениями.

Кадр из фильма Как выйти замуж за три дня
12 из 12

"Как выйти замуж за три дня", Ирландия

Американка Анна вместе со своим молодым человеком уже четыре года, однако он не спешит просить ее руки, и девушка решает взять инициативу на себя. У нее ирландские корни, а по традиции этой страны 29 февраля любая женщина может сделать предложение мужчине, и тот не вправе отказаться. Но добраться до любимого, который уезжает в командировку, ей удается с большими приключениями.

© Universal Studios, Spyglass Entertainment (2009)
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КультураИталиякуда поехатьСочиРеспублика КрымГавайичто посмотретьКино и сериалыКиноОдри ТотуРассел КроуДжуд ЛоуфильмыХавьер БардемПенелопа КрусИтан ХоукАндрей Миронов
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