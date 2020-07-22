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СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T06:11
кино и сериалы
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, дензел вашингтон, джулия робертс

СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix

06:11 22.07.2020
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© AFP 2020 / Getty Images / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Frazer Harrison, Amy SussmanДензел Вашингтон и Джулия Робертс
Дензел Вашингтон и Джулия Робертс
© AFP 2020 / Getty Images / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Frazer Harrison, Amy Sussman
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы мира"), основанной на одноименном романе Румаана Алама. Выход книги запланирован на октябрь этого года, сообщает Variety.
По информации издания, руководить проектом будет продюсер Сэм Эсмейл, который создал многосерийный триллер "Мистер Робот" с Рами Малеком.
Ожидается, что в фильме расскажут о двух незнакомых между собой семьях, которые вынуждены вместе провести выходные под одной крышей. Известно, что Джулия Робертс сыграет мать, которая арендует дом, а Дензел Вашингтон его владельца.
В Variety уточняют, что в этой истории поднимут проблемы воспитания, расы, классового неравенства, а также покажут, как даже самые близкие отношения могут измениться в кризисных ситуациях.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
Вашингтон и Робертс ранее сотрудничали вместе. В 1993 году актеры снялись в политическом триллере Алана Пакулы "Дело о пеликанах".
Джастин Тимберлейк
17 июля, 02:03Культура
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДензел ВашингтонДжулия Робертс
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