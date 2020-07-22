https://ria.ru/20200722/1574633430.html
СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T06:11
2020-07-22T06:11
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дензел вашингтон
джулия робертс
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574635236_0:0:781:439_1400x0_80_0_0_9f5e2dffd17fd3ff4f5d205f8d91e505.jpg
https://ria.ru/20200717/1574436353.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574635236_0:0:781:439_1400x0_80_0_0_9f5e2dffd17fd3ff4f5d205f8d91e505.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574635236_0:0:781:585_1400x0_80_0_0_cb92ff5afc633b10d8bfccc48102b8b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574635236_84:0:672:588_1400x0_80_0_0_6f8c785decb6cb3b39e017491dc3d679.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, дензел вашингтон, джулия робертс
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы мира"), основанной на одноименном романе Румаана Алама. Выход книги запланирован на октябрь этого года, сообщает
Variety.
По информации издания, руководить проектом будет продюсер Сэм Эсмейл, который создал многосерийный триллер "Мистер Робот" с Рами Малеком.
Ожидается, что в фильме расскажут о двух незнакомых между собой семьях, которые вынуждены вместе провести выходные под одной крышей. Известно, что Джулия Робертс сыграет мать, которая арендует дом, а Дензел Вашингтон его владельца.
В Variety уточняют, что в этой истории поднимут проблемы воспитания, расы, классового неравенства, а также покажут, как даже самые близкие отношения могут измениться в кризисных ситуациях.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
Вашингтон и Робертс ранее сотрудничали вместе. В 1993 году актеры снялись в политическом триллере Алана Пакулы "Дело о пеликанах".