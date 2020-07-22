СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы мира"), основанной на одноименном романе Румаана Алама. Выход книги запланирован на октябрь этого года, СМИ узнали, лауреаты премии "Оскар" Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся вместе в новой драме Netflix "Leave the world behind" ("Вырвись за пределы мира"), основанной на одноименном романе Румаана Алама. Выход книги запланирован на октябрь этого года, сообщает Variety.

По информации издания, руководить проектом будет продюсер Сэм Эсмейл, который создал многосерийный триллер "Мистер Робот" с Рами Малеком.

Ожидается, что в фильме расскажут о двух незнакомых между собой семьях, которые вынуждены вместе провести выходные под одной крышей. Известно, что Джулия Робертс сыграет мать, которая арендует дом, а Дензел Вашингтон его владельца.

В Variety уточняют, что в этой истории поднимут проблемы воспитания, расы, классового неравенства, а также покажут, как даже самые близкие отношения могут измениться в кризисных ситуациях.

Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.