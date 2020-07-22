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https://ria.ru/20200722/1574632924.html
Для жителей отдаленных районов Якутии пекут специальный хлеб с ягелем
В Якутии начали производство хлеба с добавлением натурального порошкообразного ягеля — лишайника, которым питаются северные олени. Продукт богат витаминами А,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:49
хорошие новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
республика саха (якутия), хорошие новости

Для жителей отдаленных районов Якутии пекут специальный хлеб с ягелем

08:00 22.07.2020 (обновлено: 12:49 22.07.2020)
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© Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат"Производство хлеба с ягелем
Производство хлеба с ягелем
© Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат"
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Якутии начали производство хлеба с добавлением натурального порошкообразного ягеля — лишайника, которым питаются северные олени. Продукт богат витаминами А, С, макро- и микроэлементами и может храниться до семи суток, что особенно важно для охотников, рыбаков и людей, работающих в отдаленных районах республики.
Над созданием продукта Якутский хлебокомбинат работал совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН. На полки магазинов Якутии хлеб попал только в начале июля, но уже вызвал большой интерес среди покупателей, так как его можно использовать в лечебном и профилактическом питании, ведь он содержит пищевые добавки биологически активных веществ.
© Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат"Производство хлеба с ягелем
Производство хлеба с ягелем
© Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат"
Производство хлеба с ягелем

"Продукт способствует выводу токсинов из организма у тех, кто работает в тяжелых условиях труда. Активные добавки обладают способностью повышать выносливость организма после физических нагрузок различной интенсивности", — сообщили представители производителя.

Как отмечают сотрудники хлебокомбината, ягель как самостоятельная пищевая добавка помогает при болезнях ЖКТ, заболеваниях щитовидной железы, при пониженном иммунитете, болезни дыхательных путей, кожных заболеваниях, она способна справиться с бессонницей, раздражительностью, а также показана при психическом перенапряжении.
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Идея использовать ягель в производстве хлеба появилась после того, как Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН провел испытания биологически активных веществ на основе ягеля на ряде бактериальных штаммов. В ходе исследования выяснилось, что ягель является природным антибиотиком и устойчив не только к известным бактериям, но и может бороться с "дикими" штаммами.

"Как показали исследования, бактерии, способные вызвать у человека болезни, прекращали свой рост, если в пробирку добавлялся ягель, что доказывает его способность работать как антибиотик. Но при этом он не является иммунодепрессантом и не подавляет иммунитет", — комментирует Ефим Хлебный, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

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Хорошие новостиРеспублика Саха (Якутия)Хорошие новости
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