Для жителей отдаленных районов Якутии пекут специальный хлеб с ягелем

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Якутии начали производство хлеба с добавлением натурального порошкообразного ягеля — лишайника, которым питаются северные олени. Продукт богат витаминами А, С, макро- и микроэлементами и может храниться до семи суток, что особенно важно для охотников, рыбаков и людей, работающих в отдаленных районах республики.

Над созданием продукта Якутский хлебокомбинат работал совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН. На полки магазинов Якутии хлеб попал только в начале июля, но уже вызвал большой интерес среди покупателей, так как его можно использовать в лечебном и профилактическом питании, ведь он содержит пищевые добавки биологически активных веществ.

© Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат" Производство хлеба с ягелем © Пресс-служба АО "Якутский Хлебокомбинат" Производство хлеба с ягелем

"Продукт способствует выводу токсинов из организма у тех, кто работает в тяжелых условиях труда. Активные добавки обладают способностью повышать выносливость организма после физических нагрузок различной интенсивности", — сообщили представители производителя.

Как отмечают сотрудники хлебокомбината, ягель как самостоятельная пищевая добавка помогает при болезнях ЖКТ, заболеваниях щитовидной железы, при пониженном иммунитете, болезни дыхательных путей, кожных заболеваниях, она способна справиться с бессонницей, раздражительностью, а также показана при психическом перенапряжении.

Идея использовать ягель в производстве хлеба появилась после того, как Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН провел испытания биологически активных веществ на основе ягеля на ряде бактериальных штаммов. В ходе исследования выяснилось, что ягель является природным антибиотиком и устойчив не только к известным бактериям, но и может бороться с "дикими" штаммами.