Музей науки попросил публику определить назначение загадочных экспонатов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Музей науки в Лондоне опубликовал фотографии некоторых предметов из своей коллекции и попросил публику помочь разобраться, для чего они использовались, . Музей науки в Лондоне опубликовал фотографии некоторых предметов из своей коллекции и попросил публику помочь разобраться, для чего они использовались, сообщает The Guardian.

Потертый металлический инструмент с увесистой ручкой и еще один конца XVIII века поизящнее с деревянной, странная конструкция с педалями, предполагаемый "очиститель воздуха", - у всех этих экспонатов из коллекции музея есть одна общая деталь: их предназначение остается загадкой.

Многие из них были выявлены во время транспортировки 300 тысяч предметов из Blythe House в центр коллекций Музея науки в Уилтшире. В процессе переезда каждый был сфотографирован.

По словам хранителя коллекции Джессики Брэдфорд, работа над выяснением предназначения "загадочных" экспонатов и их "историй" началась в 2018 году.

Иногда приходилось проводить настоящую детективное расследование с опорой на то, какие предметы находились с ними рядом и какие записи удалось обнаружить.

В результате благодаря одному из кураторов, который прожил в Китае несколько лет, выяснилось, как использовались китайские ароматические часы. В их ящичках благовония располагали в лабиринтах на дорожках, каждая из которых предполагала горение в течение определенного времени.

"В некоторых случаях специалисты зашли в тупик, и поэтому было бы прекрасно, если бы широкая публика подключилась к делу и помогла нам распутать некоторые загадки", — отметила Брэдфорд.