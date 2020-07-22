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Музей науки попросил публику определить назначение загадочных экспонатов
Музей науки в Лондоне опубликовал фотографии некоторых предметов из своей коллекции и попросил публику помочь разобраться, для чего они использовались, сообщает РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, музеи, лондон, китай

Музей науки попросил публику определить назначение загадочных экспонатов

03:42 22.07.2020
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© Фото : Science Museum Group/Peter GrugeonОчиститель воздуха, который был представлен папе Льву XIII
Очиститель воздуха, который был представлен папе Льву XIII
© Фото : Science Museum Group/Peter Grugeon
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Музей науки в Лондоне опубликовал фотографии некоторых предметов из своей коллекции и попросил публику помочь разобраться, для чего они использовались, сообщает The Guardian.
© Фото : Science Museum Group/Peter GrugeonИнструмент из сплава на основе меди
Инструмент из сплава на основе меди
© Фото : Science Museum Group/Peter Grugeon
Инструмент из сплава на основе меди
Потертый металлический инструмент с увесистой ручкой и еще один конца XVIII века поизящнее с деревянной, странная конструкция с педалями, предполагаемый "очиститель воздуха", - у всех этих экспонатов из коллекции музея есть одна общая деталь: их предназначение остается загадкой.
Многие из них были выявлены во время транспортировки 300 тысяч предметов из Blythe House в центр коллекций Музея науки в Уилтшире. В процессе переезда каждый был сфотографирован.
© Фото : Science Museum Group/Peter GrugeonПредмет является частью музейной коллекции сэра Генри Уэлкома
Предмет является частью музейной коллекции сэра Генри Уэлкома
© Фото : Science Museum Group/Peter Grugeon
Предмет является частью музейной коллекции сэра Генри Уэлкома
По словам хранителя коллекции Джессики Брэдфорд, работа над выяснением предназначения "загадочных" экспонатов и их "историй" началась в 2018 году.
Иногда приходилось проводить настоящую детективное расследование с опорой на то, какие предметы находились с ними рядом и какие записи удалось обнаружить.
В результате благодаря одному из кураторов, который прожил в Китае несколько лет, выяснилось, как использовались китайские ароматические часы. В их ящичках благовония располагали в лабиринтах на дорожках, каждая из которых предполагала горение в течение определенного времени.
"В некоторых случаях специалисты зашли в тупик, и поэтому было бы прекрасно, если бы широкая публика подключилась к делу и помогла нам распутать некоторые загадки", — отметила Брэдфорд.
Свои догадки можно писать в твиттер музея (@sciencemuseum) или по электронной почте mysteryobject@sciencemuseum.ac.uk.
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