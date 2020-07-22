Киану Ривз стал соавтором комикса

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Киану Ривз стал стал соавтором комикса "BRZRKR”, . Киану Ривз стал стал соавтором комикса "BRZRKR”, сообщает USA Today.

По словам актера, в Берлине, где он ждет возобновления съемок четвертой части "Матрицы", он "много пишет" и "регулярно" общается по скайпу с писателем Мэттом Киндтом, который также работает над этим проектом. Иллюстрациями занимается Алессандро Витти.

В комиксе рассказывается о воине Берсеркере, который родился 80 тысяч лет назад, и отец которого был богом войны.Герой был вынужден многие годы заниматься насилием, а в современном мире выполняет "опасные поручения" правительства США в обмен на "правдивые данные" о самом себе.

"Он многое повидал", — рассказал Ривз о главном персонаже, добавив, что у него хорошее чувство юмора, но он очень устал от своего прошлого.

Комикс из 12 серий будет выходить в издательстве BOOM! Studios каждый месяц, начиная с 7 октября.

Внешне Берсекер немного похож на самого Ривза.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS — BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020