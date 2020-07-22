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Киану Ривз стал соавтором комикса
Киану Ривз стал стал соавтором комикса "BRZRKR”, сообщает USA Today. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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книги, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз

Киану Ривз стал соавтором комикса

02:20 22.07.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussКиану Ривз
Киану Ривз
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Киану Ривз стал стал соавтором комикса "BRZRKR”, сообщает USA Today.
По словам актера, в Берлине, где он ждет возобновления съемок четвертой части "Матрицы", он "много пишет" и "регулярно" общается по скайпу с писателем Мэттом Киндтом, который также работает над этим проектом. Иллюстрациями занимается Алессандро Витти.
В комиксе рассказывается о воине Берсеркере, который родился 80 тысяч лет назад, и отец которого был богом войны.Герой был вынужден многие годы заниматься насилием, а в современном мире выполняет "опасные поручения" правительства США в обмен на "правдивые данные" о самом себе.
"Он многое повидал", — рассказал Ривз о главном персонаже, добавив, что у него хорошее чувство юмора, но он очень устал от своего прошлого.
Комикс из 12 серий будет выходить в издательстве BOOM! Studios каждый месяц, начиная с 7 октября.
Внешне Берсекер немного похож на самого Ривза.
Главный редактор Boom! Мэтт Ганон остался очень доволен работой с актером: "Проведите с ним пять минут, и вы поймете, в чем секрет его успеха. Исключительная креативность, мудрость, способность ощущать эмоцию текущего момента, постоянное стремление к высокому качеству и концентрация на том, что нужно сделать прямо сейчас, – все это и многое другое делают его настоящим источником вдохновения".
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