Работы по благоустройству возле трех станций БКЛ стартовали в Москве

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улицы Новаторов", "Проспекта Вернадского" и "Зюзино", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улицы Новаторов", "Проспекта Вернадского" и "Зюзино", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров.

"Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского" и "Зюзино". На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части – более 130 тысяч квадратных метров, будут организованы парковки. Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, их общая площадь составит почти 64 тысячи квадратных метров. Будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации", - сообщил Бирюков.

По его словам, для повышения безопасности пешеходов предусмотрены замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около трех новых станций будут освещать более 500 фонарей разных модификаций.

По словам заместителя мэра, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка около 200 деревьев и 1150 кустарников, площадь "зеленого ковра" газонов превысит 139 тысяч квадратных метров.

Также около станций метро установят более 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них можно будет зарядить телефон.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.

"В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции "Улица Новаторов" появится зарядное устройство для машин", - отметил Бирюков.