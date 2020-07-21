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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Работы по благоустройству возле трех станций БКЛ стартовали в Москве
Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улицы Новаторов", "Проспекта Вернадского" и "Зюзино", сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-22T11:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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петр бирюков, москва

Работы по благоустройству возле трех станций БКЛ стартовали в Москве

07:00 21.07.2020 (обновлено: 11:55 22.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улицы Новаторов", "Проспекта Вернадского" и "Зюзино", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров.
"Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского" и "Зюзино". На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части – более 130 тысяч квадратных метров, будут организованы парковки. Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, их общая площадь составит почти 64 тысячи квадратных метров. Будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации", - сообщил Бирюков.
По его словам, для повышения безопасности пешеходов предусмотрены замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около трех новых станций будут освещать более 500 фонарей разных модификаций.
По словам заместителя мэра, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка около 200 деревьев и 1150 кустарников, площадь "зеленого ковра" газонов превысит 139 тысяч квадратных метров.
Также около станций метро установят более 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них можно будет зарядить телефон.
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Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.
"В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции "Улица Новаторов" появится зарядное устройство для машин", - отметил Бирюков.
Он добавил, что все станции метро, возле которых пройдет благоустройство, расположены в зонах сформировавшейся жилой застройки, где много различных учреждений и учебных заведений. В общей сложности там живут и работают порядка 500 тысяч горожан, ожидаемый пассажиропоток трех станций составит более миллиона человек в сутки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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